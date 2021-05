Le Real Madrid attend la réponse de Sergio Ramos et Lucas Vázquez à leurs offres de renouvellement

23/05/2021 à 19h15 CEST

Le Real Madrid a clôturé la saison en blanc après onze ans apportant au moins un titre à ses vitrines. Après un tel échec, le club blanc veut commencer à planifier la nouvelle saison le plus tôt possible et pour cela doit fermer deux dossiers ouverts depuis le début de la campagne: Sergio Ramos et Lucas Vázquez.

Les deux ont eu une offre de renouvellement sur la table depuis des mois, mais aucun d’eux n’a encore répondu et la direction sportive le presse de savoir s’il a leurs concurrents pour prendre des décisions.

De l’entité madrilène, ils ne sont pas disposés à perpétuer l’affaire et ont déjà fixé une date limite pour que les joueurs se définissent. Sergio Ramos et Lucas Vázquez ont le temps d’évaluer la proposition de renouvellement jusqu’à ce que le Real Madrid définisse qui sera l’entraîneur, que ce soit Zinedine Zidane ou un autre.

Le nouveau technicien décidera

Ce sera le nouveau coach qui décidera s’il faut mettre de côté la continuité des deux acteurs ou s’il vaut la peine de prolonger la durée pour faciliter l’accord.

Le Real Madrid a initialement offert à la fois une réduction de dix pour cent en plus de celle qu’il avait déjà convenue avec l’équipe pour atténuer les effets économiques laissés par la pandémie COVID 19.

Avec cette offre, Sergio Ramos passerait de 11,7 millions à 9 millions, auxquels s’ajouteraient deux autres pour les incitations. Lucas Vázquez, pour sa part, a vu les 3,5 «kilos» annuels ramenés à 2,8. Plus tard, le club blanc a accepté égal aux cinq millions que Naples a offert au footballeur galicien polyvalent.

Le capitaine serait prêt à accepter cette offre tant que le club ajoute une deuxième année, ce qui Cela signifierait rompre sa politique de renouvellements annuels pour les footballeurs de plus de 30 ans. Lucas Vázquez, pour sa part, a présenté une contre-offre demandant au club d’égaler l’offre de trois saisons à un rythme de sept millions par an que Milan semble avoir soulevé.

Des alternatives

Le Real Madrid a déjà des alternatives au cas où aucun d’eux ne continuerait. D’une part, l’arrivée avec la lettre de liberté sous le bras de David Alaba est à égalité, ce qui couvrirait également les éventuelles sorties de Raphael Varane et Nacho, tout en étant une alternative à Casemiro, qui n’a pas de remplaçant naturel.

La position de Lucas Vázquez pourrait être couverte par deux transferts, Brahim Díaz et Take Kubo, même si l’intention du Real Madrid est que les deux réalisent une nouvelle saison en prêt pour renforcer leur progression, notamment dans le cas du Malaga, qui a fait un pas en avant cette saison à Milan. L’alternative serait de récupérer Jorge de Frutos, sur lequel il détient toujours 50% de ses droits, partagés avec son club actuel, Levante.