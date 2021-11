Le Real Madrid attendra jusqu’à l’été prochain pour signer Kylian Mbappe sur un transfert gratuit alors que Florentino Perez vise à creuser chez les propriétaires du Paris Saint-Germain pour une offre rejetée de 200 millions d’euros

Le Real Madrid ne signera pas Kylian Mbappe en janvier et attendra qu’il soit en fin de contrat cet été, a confirmé le président du club, Florentino Perez.

Les géants de la Liga ont tenté de faire avancer les Français l’été dernier, cependant, le Paris Saint-Germain a rejeté leurs offres de méga-argent – ​​que Perez a qualifiée de « folie ».

.

Le PSG aurait refusé environ 168 millions de livres sterling pour se séparer de Mbappe

Mbappe n’a pas encore conclu un nouvel accord avec l’équipe de Ligue 1, ce qui signifie qu’il pourra entamer des négociations précontractuelles avec des clubs hors de France lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira à nouveau en janvier.

Et le président de Los Blancos, Perez, a révélé son désir de signer le vainqueur de la Coupe du monde, mais Mbappe ne sera pas un joueur du Real Madrid avant l’été prochain.

Quand, bonne nouvelle pour le Real Madrid, il sera joueur autonome.

« Les clubs publics ne vendent pas leurs joueurs, c’est de la folie », a déclaré Perez au journaliste espagnol Ramon Alvarez.

« Maintenant, nous offrons 200 millions d’euros [around £168m] pour un seul joueur et ils ne le vendent pas. Quand les joueurs terminent leur contrat, c’est mieux.

.

Perez a semblé faire une fouille subtile chez les propriétaires qatariens du PSG

Perez a ajouté : « Depuis son retour au club [in 2009], je me bats. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer, d’une manière ou d’une autre.

Mbappe a rejoint le PSG pour la première fois en 2017 après que l’ancien club de Monaco ait battu les Parisiens pour le titre de Ligue 1.

Il a remporté dix trophées pendant son séjour dans la capitale française – bien que la Ligue des champions lui fasse encore allusion – et bien que le Real Madrid soit un grand favori pour le signer, le dernier développement donne à d’autres clubs liés à lui, dont Liverpool, une chance de l’inscrire sur un libre.

Récemment interrogé sur son avenir au PSG, Mbappe a déclaré aux journalistes: « J’ai passé cinq années extraordinaires ici [at PSG], j’ai profité de chaque instant et je continue de le faire. Je suis heureux à la fois sur le terrain et dans ma vie personnelle.

«Maintenant, il y a beaucoup de choses, de grands défis et j’en ai déjà parlé.

« Je suis là, je suis toujours là, je suis là cette saison. »