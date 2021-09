Le Real Madrid, au niveau des buteurs de Dortmund et du Bayern

14/09/2021 à 8h15 CEST

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti est l’équipe qui enregistre le plus de buts par match (3,25) dans les cinq ligues majeures en début de saison, tout comme le Bayern München et le Borussia Dortmund., qui ont le même chiffre. Au rythme de Karim Benzema et Vinicius, les blancs se sont consolidés en tête du classement de LaLiga Santander.

Ceux de la capitale, qui ont battu le Celta de Vigo dans le nouveau Santiago Bernabéu, Ils restent invaincus en cette saison 2021/22 et ont retrouvé un bon rythme de jeu dans ce qui est la deuxième étape de Carlo Ancelotti à la tête du banc.. Ils ajoutent un total de 13 buts au cours des quatre premières journées du tournoi national : Benzema (5), Vinicius (4), Bale (1), Camavinga (1), Nacho (1) et Carvajal (1) se démarquent.

3.25 – El @realmadrid (3.25) es, junto a @BVB y @FCBayernES, el equipo de las cinco grandes ligas que anota más goles por partido y el único de @LaLiga que aparece en el top-10 de esta tabla en este inicio de saison. Détaché. pic.twitter.com/LxyM05vvcE – OptaJose (@OptaJose) 13 septembre 2021

D’autres équipes importantes comme le PSG, Manchester City ou l’Inter apparaissent en dehors du podium, qui ont également débuté la saison à un niveau élevé et ont un bon palmarès.. Le top 10 est configuré par : Borussia Dortmund (3,25), Bayern (3,25), Real Madrid (3,25), PSG (3,20), Bayer Leverkusen (3), Inter (3), Lazio (3), AS Roma (3 ), Manchester City (2,75) et Manchester United (2,75).

Une seule équipe de Liga

Le Real Madrid, qui accompagne le Bayern de Nagelsmann et le Dortmund de Marco Rose sur le podium, est la seule équipe espagnole à faire partie du top 10 des équipes les plus marquantes en ce début de saison.. Il y en a, oui, trois de Bundesliga et de Serie A, deux de Premier League et un seul de Ligue 1 et de LaLiga.

Le Barcelone de Ronald Koeman, qui n’a pas disputé son match correspondant à la quatrième journée de Liga contre Séville, en compte sept au total en trois matchs., il est donc exclu du classement. Avec le départ de Leo Messi et Griezmann, en plus des blessures de Braithwaite, Ansu Fati, Dembélé et Kun Agüero, les Catalans n’ont plus autant d’arsenal offensif qu’avant.