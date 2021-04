04/04/2021 à 23:01 CEST

Au milieu de la lutte pour rester en vie dans une Euroligue dans laquelle son avenir se jouera jeudi, le Real Madrid n’a pas négligé ses devoirs au sein de l’ACB. vaincre le fond, un panier Acunsa Gipuzkoa qu’il ne pouvait pas faire grand-chose contre le leader et qu’il continuera une semaine de plus en bas du tableau (97-71).

RMA

GBC

REAL MADRID, 97 ANS

(18 + 26 + 23 + 30): Alocén (2), Taylor (6), Abalde (17), Garuba (3), Tyus (20) -partant cinq-, Rudy Fernández (12), Laprovittola (18), Vuckcevic (7), Felipe Reyes (4) et Carroll (8).

ACUNSA GBC, 71 ans

(15 + 15 + 16 + 25): Faggiano (10), Oroz, Carlson, Radoncic (19), Okouo (10) -partant cinq-, Dee (9), Span (5), Carlson (5), Olaizola ( 2), Magarity (11) et Motos.

ARBITRES

Carlos Cortés, Francisco José Araña et Iyán González Gálvez. Sans éliminé pour fautes personnelles.

INCIDENTS

Match correspondant à la 29e journée de la ligue de basket-ball masculin Endesa disputé à huis clos au WiZink Center (Madrid).

Avec Nico Laprovittola et Alex Tyus comme les joueurs les plus remarquables, avec 18 et 20 points respectivement, les blancs n’ont guère eu à forcer la machine à ajouter leur vingt-septième victoire en une journée où Pablo Laso a choisi de se réserver pour le match contre des hommes de Fenerbahce comme Walter Tavares, Trey Thompkins, Gabriel Deck ou Fabien Causeur.

Avec peu de succès dans le coup et L’esprit fixé sur Istanbul, les blancs ont commencé avec le frein à main et, au début, ils ont donné la domination du marqueur aux Donostiarras. Les triples ne sont pas entrés dans le leader, qui a compensé avec les points dans la peinture de l’Américain Alex Tyus. Bien aidé par ses coéquipiers, l’Américain est devenu le meilleur buteur dans les dix premières minutes avec huit points.

Aucun des deux n’a eu sa meilleure soirée. Les égalités se sont succédées jusqu’à ce que, à la dernière minute du premier quart-temps, l’Argentin Laprovittola fasse irruption dans l’affrontement et libère le triple casier de son équipe, qui est allé à la première pause de trois points (18-15. min 10).

Les erreurs de tir se sont prolongées au redémarrage pendant deux minutes au cours desquelles les deux rivaux ont continué à gâcher leurs statistiques. Sans beaucoup de lustre, le Real Madrid a enchaîné quelques coups du périmètre et, aidé par le travail dans la région de Felipe Reyes, a commencé à s’échapper. contre une équipe de Saint-Sébastien qui s’est déconnectée en attaque et auquel seul l’ex-madrilène Dino Radoncic a contribué.

Les triples ont réveillé l’équipe de Pablo Laso, qui avait Laprovittola et Rudy Fernández comme les joueurs les plus inspirés, et ont conduit à un partiel de 15-7 qui a forcé à Marcelo Nicola arrête le jeu se voyant déprimé onze quatre minutes et demie avant la pause.

Acunsa n’a pas pu trouver de solutions en attaque et a perdu la bataille de rebond. De plus, il s’est inspiré d’un Laprovittola précis qui, avec trois triples et onze points au deuxième quart, a joué un rôle clé dans le décollage local. Grâce à la base argentine, le Real Madrid s’est rendu aux vestiaires avec l’accident sur la bonne voie et votre revenu maximum jusqu’à présent (44-30, min 20).

Victoire très placide pour le leader de la Ligue Endesa

L’échange de coups n’a pas profité aux intérêts du bas. Le Real Madrid n’a pas vu sa domination en danger et Laso en a profité pour distribuer des minutes à ses hommes, conscient de l’enjeu cette semaine avec la visite à Istanbul et le classique contre Barcelone.

Alberto Abalde s’est blessé avec ses paniers et Tyus a continué à profiter de ses minutes pour s’affirmer et gagner en confiance. Un triple du coin de Jeffery Taylor a fait monter le revenu pour la première fois au-dessus de vingt points et a laissé le choc réglé prématurément compte tenu de l’absence de réponse des Guipuzcoens (67-46, min 30).

Avec un départ 2-7, l’équipe basque a tenté de combler l’écart au début du dernier quart-temps, bien que la réponse blanche vienne à nouveau de l’arc, avec un triple d’Usman Garuba et deux d’un Rudy Fernández assez rétabli qui a fini par couler son adversaire. Après avoir terminé le fond, le Real Madrid se prépare pour la bataille contre Fenerbahce.