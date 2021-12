Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic publient une lettre aux clubs de la Liga présentant une alternative au fonds CVC

Le Real Madrid, Barcelone et l’Athletic Bilbao ont publié une lettre qu’ils ont envoyée aux autres clubs de la Liga. Dans la lettre, ils présentent une alternative au projet CVC créé par LaLiga.

Les clubs prendront une décision finale sur le projet CVC le 10 décembre, une décision qui sera cruciale pour l’avenir du football espagnol. Le Real Madrid, le Barça et l’Athletic Bilbao sont toujours contre ce projet pour les raisons qu’ils ont publiées et expliquées dans la lettre suivante.

Tel que publié sur Realmadrid.com

Chers clubs,

Nous voudrions tout d’abord réaffirmer que nous sommes pleinement conscients des difficultés financières que connaît l’industrie espagnole du football. La pandémie de Covid a eu un impact dramatique sur notre activité, nous obligeant à fermer des stades et à faire face à une baisse sans précédent de nos revenus, dont nous ne nous sommes pas encore remis. Pour cette raison, nous sommes convaincus que le football espagnol a besoin d’une solution financière rationnelle et durable qui nous permettra à tous de revenir à la normale et d’aborder l’avenir avec optimisme. Dans cette lettre, nous proposons ce que nous considérons comme la meilleure solution.

Avant cela, nous souhaitons également vous rappeler que nos clubs, avec vous tous, ont inlassablement contribué, depuis 1929, à créer l’histoire de la Liga, qui est aujourd’hui l’une des principales compétitions sportives au monde. Notre engagement envers la compétition est incontestable.

Nous devons également vous signaler que nos clubs conservent leur structure associative historique, et sont donc la propriété de leurs membres – environ 300 000 d’entre eux – qui ont tous le droit d’être entendus et de voter. Ce sont des clubs dont la propriété et la gestion se transmettent de génération en génération, qui n’ont jamais distribué de dividendes ni n’ont d’autre but économique que de pouvoir fournir à leurs équipes les meilleures ressources possibles pour être compétitifs sur le terrain.

C’est du point de vue de notre engagement centenaire pour le football espagnol et sa viabilité qu’en août de cette année, nous avons exprimé notre opposition la plus profonde à l’accord proposé par LaLiga avec le fonds de capital-investissement CVC, le « LaLiga Impulse Project », qui a désormais reformulée en des termes tout aussi ruineux pour le football espagnol et, en outre, non exempts de graves irrégularités (tant dans la forme que dans le fond).

En ce moment même de l’histoire, où les marchés financiers mondiaux offrent des opportunités uniques pour financer des projets à long terme de manière durable, nous avons le devoir de nous opposer à un accord tel que celui proposé par la Liga avec CVC, qui pèserait financièrement sur l’avenir. de notre football.

De plus, CVC ne peut pas être considéré comme un partenaire stratégique du football espagnol mais, comme chacun le sait, comme un investisseur financier. La preuve en est que CVC, composé d’un petit groupe de cadres financiers, est impliqué dans un large éventail de secteurs de notre économie tels que le secteur de l’énergie, le textile, l’industrie alimentaire, les télécommunications, la restauration et les infrastructures, entre autres. De même, les dirigeants de CVC ont publiquement révélé leur intention de se dissocier du LaLiga Impulse Project dans un délai maximum de « 8 à 10 ans » et de transférer leur position à un autre investisseur – malgré le fait que l’hypothèque sur les clubs resterait en vigueur depuis 50 ans. Ce n’est pas un partenaire stratégique, c’est un investisseur financier.

Et, en tant qu’investisseur financier, la proposition de « propulser » le football espagnol consiste essentiellement à rechercher et à embaucher des spécialistes du domaine pour aider la Liga à se développer. Il est évident que la Liga peut – et doit – procéder aux nominations nécessaires pour maximiser son potentiel de croissance, mais elle doit le faire avec ses propres ressources, sans renoncer à son indépendance, sans perdre la pleine propriété de ses affaires et sans que les clubs n’hypothèquent leur avenir financier. .

D’autre part, il ne faut pas oublier que les clubs espagnols constituent actuellement l’une des compétitions sportives les plus importantes au monde et, de ce fait, nous avons un accès privilégié à des sources de financement très raisonnables sur les marchés financiers mondiaux, dans des conditions beaucoup plus attractives conditions que celles offertes par les fonds de capital-investissement. Il serait irresponsable de notre part de ne pas explorer la faisabilité d’alternatives rationnelles et durables avant de prendre des décisions irréparables.

Sur la base de notre expérience assez récente dans le financement d’opérations dans cette industrie, et après avoir mené les travaux préparatoires appropriés avec nos conseillers financiers et juridiques, nous sommes en mesure de présenter au football espagnol une solution financière alternative à long terme, durable, rationnelle et légale. pour tous, un « Projet Durable », qui, au moins, mérite d’être dûment exploré :

-Le Projet Durable permettrait à tous les clubs de LaLiga et Primera RFEF d’accéder aux mêmes fonds offerts par CVC, tout en assumant des coûts et des conditions infiniment meilleurs.

-Le Projet Durable permettrait de structurer l’opération avec un coût réel et total pour les clubs de l’ordre de 2,5 à 3,0 % par an et pour une durée maximale de 25 ans.

-La comparaison du Projet Durable avec les termes de la proposition promue par LaLiga avec le fonds CVC est simple :

– sur la base des données fournies par LaLiga dans « LaLiga Impulse Project » et toujours selon les termes des termes de ce que l’on appelle le « cas de base » :

-le coût financier total du projet LaLiga Impulse, qui serait assumé par les clubs espagnols sur 50 ans, s’élèverait à 13,1 milliards d’euros, en échange d’un investissement total de CVC de 2 milliards d’euros (qui, en plus, ne serait pas payé le premier jour, mais en plusieurs fois sur 4 ans), et

-Le coût financier total du Projet Durable, qui serait assumé par les clubs espagnols pendant 25 ans, s’élèverait à 900 millions d’euros, en échange d’un investissement total de 2 milliards d’euros par les bailleurs de fonds (qui, en plus, serait payé en totalité aux clubs la première année, sans aucun acompte) ;

en conséquence, selon le « cas de base » présenté par LaLiga et CVC, le Projet Durable permettrait aux clubs espagnols d’économiser 12,2 milliards d’euros, ce qui en fait une proposition 15 fois plus économique et qui, en plus, ne comprend que des engagements pour 25 ans, et non 50.

-Le projet durable garantit également le respect de la réglementation en vigueur et, en particulier, du décret-loi royal 5/2015, car il est structuré directement par les clubs sans la participation directe de la Liga. De cette façon:

-la propriété directe des clubs sur les droits audiovisuels n’est pas violée, ni les droits de tiers ne sont lésés ;

-aucune structure ni aucun concept comptable n’est appliqué à des fins artificielles (un point sur lequel la proposition désormais avancée par la Liga est bien plus irrégulière, si possible, que celle présentée -et retirée- en août) ; et

-aucune participation à la gestion et à la gouvernance de la Liga n’est confiée à une quelconque entité extérieure au monde du football.

Pour une meilleure compréhension des termes du Projet Durable, nous joignons ce qui suit en annexe à cette lettre :

-Le résumé des principaux termes de la Term Sheet Projet Durable. Ce document a été préparé par nos conseillers financiers, avec l’aide et l’indication de conditions préalables par un groupe d’institutions financières de prestige et d’expérience reconnus dans des opérations similaires (Section 1);

une comparaison de l’impact financier du Projet Durable au regard de l’accord proposé par la Liga et CVC, sur la base de différents scénarios financiers (et, en particulier, de son « scénario de référence ») (Section 2) ; et

-L’évaluation de nos services juridiques et conseillers juridiques de certains des principaux défauts du projet LaLiga Impulse, et les raisons pour lesquelles ces défauts ne seraient pas applicables à notre proposition (section 3).

En conclusion, il est déconcertant qu’étant donné l’existence d’alternatives financières viables, raisonnables et durables comme celle que nous présentons ici, la Liga n’ait pas promu un processus compétitif, ouvert et transparent dans le but de chercher à maximiser les conditions financières pour tous les clubs. . Nous avons encore le temps de le faire.

Nous appelons tous les acteurs et décideurs du football espagnol à réfléchir sur cette question. Il est essentiel que nous agissions avec bon sens et explorions toutes les alternatives disponibles (comme le Projet Durable proposé ici ou tout autre cadre qui rapporte des bénéfices similaires), afin de permettre aux clubs de résoudre leurs problèmes financiers de manière rationnelle et durable, sans commettre d’irrégularités graves ni nuire à l’avenir du football espagnol pour le prochain demi-siècle.

En travaillant ensemble, nous vous offrons notre expérience et nos ressources pour mener à bien le Projet Durable, ou toute autre opération financièrement sensée et respectant la loi de manière satisfaisante.

Bien à vous,

Aitor Elizegi Joan Laporta Florentino Pérez

Club Athlétique FC Barcelone Real Madrid C. F