Le Real Madrid bat le Betis 1-4 et consolide sa tendance à la hausse

13/11/2021 à 21:59 CET

Le Real Madrid a battu ce samedi de manière retentissante Bétis (1-4) et consolide sa tendance à la hausse après avoir remporté sa troisième victoire consécutive dans la First Women’s Soccer League. Devant Esther González continue de mener l’offensive blanche après avoir réalisé un nouveau doublé.

La footballeuse andalouse a avancé à la sienne dès la 3e minute du match (0-1). Après une première mi-temps vierge, les Danois Moller il a marqué à 43 pour porter le score à 0-2 à la mi-temps. Un bon départ de l’équipe de Verdiblanco a permis aux locaux de régler les comptes avec le but intentionnel de la tête U-19 Marie Vallée (1-2).

Il a eu l’occasion d’égaler l’équipe Bétique, mais le Réel Madrid avec une belle fin de match et les buts de Nahikiri et González. Avec ce résultat, le bloc madrilène continue de croître et se situe momentanément à la neuvième place en attendant ce qui se passera dans le reste de la dixième journée, qui s’achève ce dimanche.