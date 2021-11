Le Real Madrid cherche à faire la différence

29/11/2021 à 22:10 CET

pari

Les L’équipe blanche affronte l’Athletic Bilbao ce mercredi dans un duel reporté et qu’est-ce qu’un opportunité parfaite pour augmenter les revenus que vous avez sur l’Atlético de Madrid, deuxième classé à quatre points des élèves emmenés par Carlo Ancelotti. Malgré le fait que le match se joue au Santiago Bernabéu, cela ne semble pas être un match facile pour les meringues, qui affronteront une équipe qui arrive dans la capitale espagnole avec l’intention de marquer un point.

Que peut-on parier sur Betfair ?

Depuis Betfair, nous pouvons parier sur une grande variété de paris liés au Real Madrid contre l’Athletic Bilbao, nous sommes donc confrontés à l’une des alternatives les plus recommandées pour les parieurs. Tout d’abord, nous parlerons du marché 1X2 comme l’une des options les plus populaires. Combien coûte la victoire du Real Madrid ? Quoi Madrid gagne il est payé à [1,46].

En revanche, si vous pensez que Bilbao peut surprendre au Bernabéu, vous avez la possibilité de parier sur un « nul ou Athlétique » à 2,60. Rien de mal. Vérité? Si vous croyez aux lions et recherchez un pari avec un plus grand risque, vous pouvez entrer dans la victoire de l’Athletic et c’est là que nous trouvons un quota élevé tel que 7,50, même si comme je le dis, je pense pour le moment localement c’est difficile pour eux de ne pas gagner ce match.

Si nous parlons du bon état du Real Madrid, nous devons parler de deux noms propres tels que Benzemá et Vinicius, qui sont les principaux coupables du Real Madrid en tête du classement.

Il n’est pas surprenant que parier sur ce que ces joueurs marquent soit devenu l’un des paris les plus populaires des matchs du Real Madrid. Cette fois, il est payé à [1,90] qui marque les Français, tandis que le but de Vinicius Jr. est échangé à [2,80], un chiffre qui n’est pas mal du tout compte tenu du succès de but que l’attaquant brésilien affiche dans cette première moitié de championnat, qui fait de lui un prédateur de buts.

De plus, pour obtenir un meilleur taux, nous pouvons combiner cette victoire du Real Madrid avec le but de Vinicius dans la section « Combipartido » et ainsi obtenir un [3.16].