Le Real Madrid cible la faiblesse d’Abramovich avec Eden Hazard inclus dans l’échange gigantesque de Chelsea

Carlo Ancelotti a chargé le président du Real Madrid, Florentino Perez, de conclure un énorme accord d’échange avec Chelsea impliquant Eden Hazard, selon un rapport.

Hazard, 30 ans, n’a pas atteint les sommets avec le Real Madrid après sa sortie de Chelsea en 2019. Des blessures, des problèmes de forme physique et une perte de forme générale ont jusqu’à présent empoisonné la carrière du Belge en Espagne.

En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir le Real constamment lié au déchargement de l’ancien Bleu.

Sans surprise, Newcastle a établi des liens, les Magpies riches en espèces cherchant à signer une déclaration en janvier. Compte tenu des salaires élevés de Hazard, seuls les clubs avec des fonds inépuisables comme Newcastle ou des poids lourds du jeu européen peuvent de manière réaliste amener Eden Hazard à bord.

Un retour à Stamford Bridge a toujours été spéculé, le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, toujours un grand fan du petit ailier.

Maintenant, selon le média espagnol El Nacional, le Real espère tirer sur les cordes sensibles du Russe.

Ils déclarent que le patron du Real, Ancelotti, a demandé à Florentino Perez de renforcer ses options à l’arrière droit. Pour ce faire, le Real « étudiera la possibilité » d’un accord d’échange à succès qui verrait Reece James déménager en Espagne.

Abramovich veut Eden Hazard, mais ne s’inclinera pas facilement

James, 22 ans, est devenu l’un des meilleurs arrières droits du monde à Chelsea. Il est devenu un rouage essentiel du système de Tuchel à l’arrière droit, et comme on pouvait s’y attendre, l’état de sortie que Chelsea ne souhaite pas vendre.

Néanmoins, Perez souhaite faire d’une pierre deux coups en proposant Hazard comme poids lourd dans un accord avec James.

Real inclurait une somme non spécifiée aux côtés de Hazard pour équilibrer l’accord, avec leur valorisation de James aux alentours de 60 millions d’euros.

Abramovich aurait déjà tenté de ramener Hazard à Londres, mais sous quelle forme n’est pas indiqué dans l’article.

C’est son affinité pour Hazard que le Real espère apparemment convaincre Chelsea de jouer au ballon. Néanmoins, l’article admet que les chances d’obtenir le déménagement ambitieux sont minces.

Abramovich ne souhaiterait pas perdre « l’un de ses plus grands talents », James se qualifiant sans aucun doute dans cette tranche.

De plus, il jouerait également au ballon dur si des négociations avaient lieu et ne «pardonnerait pas un centime à Perez».

Tuchel appelle à un changement de règle avec Chelsea défavorisé

Pendant ce temps, Tuchel a affirmé que son équipe de Chelsea s’accrochait à peine pendant la période des fêtes, et a suggéré que la Premier League devrait repenser l’une de leurs décisions.

S’adressant à la BBC après leur victoire 3-1 sur Aston Villa, Tuchel n’a pas hésité à propos de la pression que subissent actuellement ses joueurs. Ce faisant, il a suggéré qu’il était ridicule que la Premier League n’ait pas rétabli la règle des cinq remplacements.

«Nous avons des inquiétudes pour les joueurs blessés. Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi jouer 90 minutes après Covid. Thiago Silva s’est blessé. N’Golo Kanté est blessé. Mateo Kovacic joue après une blessure et Covid sans aucune préparation ni entraînement.

« Nous ne faisons que remplir les trous là où nous pouvons les combler. Nous jouons des équipes sans devoirs internationaux. Cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Maintenant, nous sommes au milieu de Covid et certaines équipes ont des matchs reportés et d’autres non. Trois changements est un gros inconvénient.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que cinq remplaçants devraient être autorisés et s’il pensait qu’un changement serait apporté, Tuchel s’est moqué : « Bien sûr, aucune chance.

«Nous sommes la seule ligue qui joue en hiver, ce que j’aime, mais nous ne protégeons pas les joueurs. Toutes les autres ligues ont cinq changements. Ensuite, nous les affrontons en Ligue des champions. C’est un peu frustrant. Ça ne s’arrêtera pas.

« Brighton jouera un match super physique puis nous aurons deux matchs contre les Spurs. Ils sont hors d’Europe et entièrement concentrés sur la ligue et la Coupe Carabao.

