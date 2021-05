Le Real Madrid confirme que David Alaba a signé un transfert gratuit du Bayern Munich alors que le défenseur polyvalent promet de “ continuer l’histoire spéciale du club ”

Le Real Madrid a signé David Alaba sur un transfert gratuit du Bayern Munich.

Le défenseur polyvalent, 28 ans, a mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans après avoir mis fin à son contrat avec les champions de Bundesliga.

.

Alaba a passé 10 années de succès au Bayern Munich

L’arrière gauche, qui peut également jouer en tant que défenseur central ou milieu de terrain, a remporté 10 titres de Bundesliga tout en faisant 431 apparitions pour le Bayern.

Sur les réseaux sociaux, Alaba a écrit: «Je quitte un club spécial pour un autre club spécial.

«Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le Real Madrid.

«Après tant d’années à Munich, je ferai face à un nouveau défi et je ferai de mon mieux pour continuer l’histoire spéciale du club.»

#HalaMadrid – David Alaba (@David_Alaba) 28 mai 2021

Alaba, un international autrichien, est la première signature du Real Madrid de ce qui semble être un été bien chargé au Bernabeu.

Les Blancos sont à la recherche d’un nouveau manager suite à la décision de Zinedine Zidane de quitter son poste jeudi.

Une déclaration sur le site Web du club disait: «Le Real Madrid CF annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu’entraîneur de notre club.

«Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre appréciation pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion au cours de toutes ces années, et pour ce que sa silhouette représente pour le Real Madrid.

«Zidane est l’un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu’il a été en tant qu’entraîneur et joueur de notre club.

“Il sait qu’il est au cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison.”