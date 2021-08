Le Real Madrid contraint d’attendre le transfert de Kylian Mbappe malgré la soumission d’une offre de 220 millions d’euros le jour de la date limite, la superstar du Paris Saint-Germain s’apprête à rejoindre Los Blancos GRATUITEMENT l’été prochain

in

Kylian Mbappe ne déménagera pas au Real Madrid cet été, selon talkSPORT.

Ce ne sera pas faute d’efforts de la part des géants espagnols, qui auraient soumis une offre alléchante de 220 millions d’euros (environ 188 millions de livres sterling) au Paris Saint-Germain le jour de la date limite.

.

Mbappe semblait avoir fait ses adieux au PSG le week-end dernier, mais il restera maintenant un an de plus

On pense que l’accord s’est effondré lorsque le PSG a bloqué l’offre du Real, ne leur revenant pas avant une date limite présumée lundi.

Cependant, l’attente du Real Madrid pour signer Mbappe ne devrait pas durer trop longtemps.

Mbappe est dans la dernière année de son contrat au Parc des Princes, ce qui signifie qu’il pourra être acquis gratuitement l’été prochain.

Il pourra signer un accord de pré-contrat avec n’importe quel club hors Ligue 1 en janvier.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.