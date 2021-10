Le Real Madrid «de retour dans la course» pour signer Paul Pogba sur un transfert gratuit de Manchester United et espère que son arrivée convaincra Kylian Mbappe de rejoindre

Le Real Madrid serait de retour dans la course pour signer Paul Pogba avec le vainqueur de la Coupe du monde de France ayant une énorme décision à prendre pour son avenir.

Pogba est dans la dernière année de son contrat à Manchester United et pourrait repartir pour rien cet été.

.

Pogba a aidé la France à remporter la Ligue des Nations le week-end dernier

United a versé à la Juventus 89 millions de livres sterling en 2016 – battant le record de transfert britannique – pour ramener le milieu de terrain au club après son départ à l’adolescence.

Il s’est fait un nom à Turin, mais cela a été une période de hauts et de bas à Old Trafford et pourrait repartir avec un transfert gratuit.

Il y a eu des aperçus de son génie, mais il ne l’a pas montré régulièrement comme il le fait pour la France.

Pogba s’est également brouillé avec d’anciens managers de United, notamment Jose Mourinho, tandis que son agent, Mino Raiola, a souvent suscité des spéculations.

.

Pogba est dans la dernière année de son contrat avec Man United

Les Diables rouges veulent qu’une décision finale soit prise sur son avenir d’ici Noël pour éviter que la situation ne pèse sur eux pour le reste de la saison, alors qu’on espère qu’ils se battront pour des trophées.

S’il décide qu’il ne veut pas signer un nouvel accord, les spéculations se tourneront vers qui pourrait le signer.

.

Pogba et Mbappe pourraient faire équipe à Madrid la saison prochaine

La publication espagnole AS affirme que Pogba est revenu « avec force » sur le radar de Madrid et qu’ils sondent le vainqueur de la Coupe du monde de France depuis plusieurs semaines.

Les rapports ajoutent également qu’ils espèrent que Pogba pourra convaincre Kylian Mbappe de le rejoindre à Madrid.

L’attaquant est également en fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été, et alors que les géants de la Ligue 1 ont insisté pour qu’ils voient catégoriquement l’avenir du joueur de 22 ans à Paris, il n’y a toujours pas de nouvelles sur une prolongation de contrat.

Et, avec Karim Benzema déjà dans l’équipe, le Real espère qu’ajouter un autre Français à Pogba à son équipe pourrait convaincre Mbappe de les rejoindre au Bernabeu.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.