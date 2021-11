Le Real Madrid aurait choisi de ne pas signer Paul Pogba à l’expiration de son contrat l’été prochain.

L’accord du Français expire à l’été 2022 et il est donc autorisé à signer un accord de pré-contrat avec un club étranger à partir de janvier.

L’avenir de Pogba est toujours un sujet brûlant de débat

Il est lié à un déménagement dans la capitale espagnole depuis plusieurs années et il est entendu que cela a toujours été un rêve pour les joueurs de jouer pour les 13 fois champions d’Europe.

Marca rapporte que Los Blancos ont freiné un club de déménagement car ils sont satisfaits des options de milieu de terrain Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Fede Valverde et Eduardo Camavinga.

L’avenir de Pogba n’est pas résolu, mais des rapports plus tôt cette saison ont suggéré qu’il pourrait faire volte-face et prolonger son séjour à Old Trafford car il était satisfait de la signature de Cristiano Ronaldo.

L’Athletic a rapporté que l’arrivée de Ronaldo avait plu à Pogba et qu’il y avait une « vraie chance » que le vainqueur de la Coupe du monde prolonge son contrat.

Pogba pourrait-il jouer un grand rôle pour Rangnick à United ?

Mais les blessures et la baisse de forme de United ont vu sa progression stagner, avec Old Gunnar Solskjaer limogé le week-end dernier à la suite d’une série de résultats horribles.

Il reste à voir comment Pogba s’intégrera dans les plans de Ralf Ragnick alors que l’Allemand se prépare à se voir remettre les rênes à Old Trafford.

L’Allemand devrait rejoindre le club en tant que patron par intérim pour un contrat de six mois, avant d’occuper un poste de consultant pour un contrat de deux ans à Old Trafford.