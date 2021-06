Le Real Madrid décide de ne pas prendre d’option de 4 millions d’euros pour acheter Hugo Duro

in

Le Real Madrid a décidé de ne pas déclencher son option de 4 millions d’euros pour signer l’attaquant de Getafe Hugo Duro, qui a passé la saison dernière à jouer pour le Real Madrid Castilla dans le cadre d’un contrat de prêt et a même fait quelques apparitions pour la première équipe tout au long de la saison.

Duro, un espoir de 21 ans, a marqué 12 buts pour Castilla cette saison. Il n’a pas dirigé l’équipe de Raul aussi bien que certains analystes s’y attendaient et cela signifiait finalement que Madrid n’était pas prêt à dépenser autant d’argent pour lui.

Pourtant, Los Blancos a apparemment demandé à Getafe de prolonger l’accord de prêt de Duro pour une autre saison, ce que le président de Getafe, Angel Torres, a décidé de rejeter. Le nouvel entraîneur de Getafe – et légende du Real Madrid – Michel lui donnera probablement quelques minutes au cours de la saison 2021-2022, donc Duro aura une autre chance de prouver sa valeur en Liga.

En fin de compte, Hugo Duro n’était pas assez prêt pour être l’attaquant remplaçant de Madrid de si tôt et son potentiel pourrait ne pas être si grand non plus, il est donc logique que Madrid le laisse revenir dans son club.