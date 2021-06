Le Real Madrid devrait abandonner l’option Jesus Vallejo

in

Selon un rapport de MARCA, Jesus Vallejo est considéré comme une option de quatrième choix pour le défenseur central si Raphael Varane est vendu. Le club sait que Varane peut récupérer des frais de transfert importants, par rapport aux autres joueurs de l’équipe, et serait donc prêt à l’encaisser étant donné qu’il ne reste qu’un an à son contrat actuel. Les pourparlers de renouvellement étant au point mort, la main de Madrid pourrait être forcée en ce qui concerne le défenseur central français.

Malgré la perte potentielle de deux des meilleurs défenseurs centraux du monde, le club pourrait décider de se retirer du marché. Les cibles de longue date, Jules Kounde et Pau Torres, ont toutes deux été jugées trop chères. La hiérarchie du club pourrait plutôt choisir de promouvoir les rôles de Militao et Nacho au sein de l’équipe.

L’ajout d’Alaba, aux côtés des rôles croissants de Militao et Nacho, laisse encore une place libre. Jesus Vallejo ne devrait pas être le joueur sélectionné pour combler ce trou. Vallejo a régressé au cours de ses deux dernières saisons en tant que professionnel et a eu du mal à percer dans le onze de départ à Grenade. Kiyan Sobhani et Matt Wiltse ont constamment souligné les erreurs quasi hebdomadaires du défenseur central sur le podcast Loan Tracker cette saison.

Si le club décide d’opter pour une alternative moins chère à la quatrième corde, il dispose d’une pléthore de choix parmi le Cantera. Victor Chust, défenseur central gaucher, capitaine de Castilla et capitaine de l’équipe de championnat de l’UEFA Youth League a déjà joué pour la première équipe à quelques reprises. Pablo Ramon, le jeune défenseur central de Majorque, a reçu les éloges de beaucoup, dont l’un des anciens entraîneurs des moins de 19 ans de Getafe. Et la troisième option, la moins évoquée mais sans doute le meilleur défenseur des trois est Mario Gila. Gila s’est démarquée pour Raul’s Castilla et a toujours joué à un niveau élevé en Segunda B.

Chacun des noms susmentionnés pourrait probablement jouer un rôle de développement de 4e corde pendant au moins une saison alors que le club tente de mettre de l’ordre dans ses finances pour l’été prochain. Promouvoir un joueur de l’équipe de jeunes aiderait à répondre aux exigences de l’équipe nationale de l’UEFA et ne coûterait rien au club. Jesus Vallejo a 24 ans et ses récentes performances en prêt n’ont pas mérité un retour au Real Madrid.