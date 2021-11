Le Real Madrid devrait offrir un nouveau contrat au milieu de terrain croate Luka Modric

Le Real Madrid envisage d’offrir une prolongation de contrat au milieu de terrain croate Luka Modric, rapporte Fabrizio Romano.

Cette prolongation est susceptible d’être pour une saison de plus. Un accord n’a pas encore été conclu mais l’intérêt est bien là de la part du conseil d’administration du Real Madrid. Cela sera discuté en interne au cours des prochaines semaines ou des prochains mois.

Le Real Madrid devrait renouveler le contrat du milieu de terrain croate Luka Modric

Le Real Madrid et Luke Modric s’associent parfaitement dès le départ

Le monde connaît l’importance du Real Madrid dans le football. Une grande partie de ces dernières années a été directement influencée par Modric. Ce n’est pas l’athlète le plus imposant mais cela ne semble pas avoir d’importance, car Modric est un magicien complet avec le ballon aux pieds. Plus que cela, Modric est un génie pour lire le jeu.

À ce jour, Modric a remporté 17 titres différents en neuf saisons à Madrid. Cette liste comprend quatre trophées extrêmement impressionnants de la Ligue des champions, deux titres de la Liga, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d’Europe, trois Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey.

Après sa fantastique saison 2017/18 avec le Real Madrid et avoir guidé la Croatie vers la finale de la Coupe du monde 2018, Modric a également reçu le Ballon d’Or 2018.

Il joue toujours à un niveau élevé à 36 ans. En raison de son âge mais de ses performances continues, une prolongation d’un an est tout à fait logique. Le Real Madrid est actuellement deuxième du classement de la Liga. Ils sont également en tête du groupe D de la Ligue des champions avec une voie claire vers les huitièmes de finale. L’équipe ne montre aucun signe de ralentissement et cela est dû en grande partie à l’importance de Modric.

Le Real Madrid a le meilleur des deux mondes avec une expérience de classe mondiale et une promesse de jeunesse

L’équipe compte toujours de solides milieux de terrain vétérans tels que Toni Kroos et Casemiro. Leur jeunesse au milieu de terrain est également impressionnante. Cela inclut Ernesto Valverde et Eduardo Camavinga, entre autres. Modric est formidable à leurs côtés, mais jouera également un rôle important pour aider ces noms plus jeunes.

Photo principale

Intégrer à partir de .