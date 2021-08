Le Real Madrid donne au PSG un délai jusqu’à lundi pour la saga des transferts de Mbappe – rapport

Le Real Madrid a fixé une date limite au Paris Saint-Germain pour répondre à son offre de 170 + 10 millions d’euros pour le transfert de Kylian Mbappe, selon un rapport d’El Chiringuito qui a ensuite été confirmé par RMC. Le PSG devra envoyer sa réponse avant lundi 18h CEST ou le Real Madrid retirera son offre.

Jusqu’à présent, le PSG n’a répondu à aucune des deux offres du Real Madrid pour Mbappe. Tout d’abord, le club a envoyé une offre de 160 millions d’euros, qui a été publiquement rejetée par le directeur sportif du PSG, Leonardo. Le club français n’a cependant jamais répondu officiellement à cette offre. Madrid a amélioré son offre et envoyé une offre de 170 + 10 millions d’euros pour Mbappe jeudi et le PSG n’a pas répondu non plus.

Mbappe jouera probablement pour le Paris Saint-Germain ce dimanche, car L’Equipe a annoncé aujourd’hui qu’il serait inclus dans la liste des effectifs de l’équipe pour affronter Reims.

Les chances de Madrid d’atterrir Mbappe cet été semblent avoir pris un coup dur ces dernières heures après la décision du PSG de ne pas répondre à leurs offres, mais Los Blancos n’ont pas abandonné et avec ce délai, ils essaient au moins de recevoir une sorte de réponse de PSG.