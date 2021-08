Le Real Madrid donne un ultimatum au Paris Saint-Germain sur le transfert de Kylian Mbappe et est prêt à retirer son offre

in

Le Real Madrid a lancé un ultimatum au Paris Saint-Germain sur le transfert de Kylian Mbappe, selon talkSPORT.

Les géants de la Liga ont fait deux offres cette semaine pour l’attaquant de 22 ans.

.

Mbappe est considéré comme l’homme qui remplacera Messi et Ronaldo en tant que plus grande star du football

Le premier était de 160 millions d’euros (137 millions de livres sterling) et a rapidement été refusé. Ils ont ensuite réalisé un deuxième total de 180 millions d’euros (environ 154,4 millions de livres sterling).

Cette offre se composait d’un montant initial de 155 millions d’euros, plus 25 millions d’euros de bonus.

Il couvre entièrement ce que le PSG a payé pour le signer définitivement de Monaco, soit 135 millions d’euros plus 35 millions d’euros de bonus.

talkSPORT comprend que Madrid est prêt à retirer son offre s’il n’y a pas de changement.

Cela signifie qu’ils pourraient le signer sur un pré-contrat à partir de janvier et le faire transférer gratuitement l’été prochain.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.