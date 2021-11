Le Real Madrid dort le leader de l’Euroligue

18/11/2021 à 23:03 CET

Le Real Madrid a battu le Red Star 79-67 dans un match marqué par les absences et dans lequel Walter Tavares avec 15 points, 4 rebonds et 4 contres et Rudy Fernández ont été l’élément différenciant pour dormir leader de l’Euroligue en attendant que le Barça et l’Olimpia Milano jouent.

RMA

C’EST T

REAL MADRID, 79

(16 + 16 + 25 + 22) : Heurtel (9), Abalde (9), Hanga (11), Yabusele (7), Tavares (15) -cinq départs-, Causeur (5), Núñez (2), Rudy (7), Vukcevic, Poirier (14), Lulle et Ndiaye.

ETOILE ROUGE, 67

(13 + 19 + 14 + 21): Davidovac (6), Lazic, Dobric (9), Markovic (2), Kuzmic (8) -cinq de départ-, Lazarevic, Hollins (16), Simonovic (6), Ivanovic ( 8) et Zirbes (12).

ARBITRES

Mehdi Difallah (France), Carmelo Paternico (Italie) et Elias Koromilas (Grèce). Sans éliminé.

INCIDENTS

Match correspondant à la 11e journée de l’Euroligue joué devant 5.825 spectateurs au Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid.

Le quatrième match en sept jours et une étoile rouge si en proie à des pertes – Mitrovic, White, Wolters et Kalinic – ainsi que le Le Real Madrid sans Williams-Goss, Alocén, Taylor, Randolph et Thompkins ils n’ont pas invité la guerre totale sur la piste.

L’équipe serbe, consciente de son infériorité, est sortie avec l’idée claire de faire dormir le match le plus longtemps possible et de se frayer un chemin ici et là en attendant le moment d’avoir une chance de victoire.

Madrid a pris conscience de tout cela et après le match nul à cinq (min.2) établi une course de 9-0 dans les quatre prochaines minutes. Entre cela et le fait que seul Ognjen Dobric, auteur des cinq points de son équipe, paraissait dangereux, il s’est endormi.

Le premier trimestre s’est terminé 16-13. Pablo Laso, qui avait commencé les rotations bien plus tôt que d’habitude en raison de la fatigue accumulée, a continué à tourner à la recherche d’un quintette pour bousculer le jeu et le sortir de la léthargie dans laquelle il était englouti, 22-22 (m.14.30).

Nikola Ivanovic, intense sous le regard de Poirier

Avec 25-26 (m.16,30), l’entraîneur madrilène a appelé ses joueurs au chapitre, mais n’a pas réussi à sortir le match de la somnolence dans laquelle il était installé et à la mi-temps c’était l’égalité à 32.

Seules quelques décisions arbitrales, très contestées par les tribunes, sont parvenues à modifier le ton plat de l’affrontement, dans lequel Madrid n’a pas profité de sa supériorité au rebond, au tir (le Red Star est la pire équipe dans le lancement de trois) ou le facteur juridictionnel.

À la reprise, les attentats sont devenus un concours de tir extérieur auquel les deux équipes ont participé et auquel Madrid avait plus de visée, avec Thomas Heurtel et un Fabien Causeur en pleine forme du triple, 42-36 (m.24).

Alberto Abalde écrase le cerceau serbe

L’avantage de dix points, 48-38, est venu avec le troisième acte bien avancé (m.26,30) et plus à cause de l’usure de l’équipe serbe qu’à cause d’un changement de rythme du Real Madrid. Avec Walter Tavares comme plongeur en attaque et comme mur infranchissable en défense, Madrid a terminé le troisième acte avec 57-46 au tableau d’affichage.

Petit à petit et sans trop appuyer sur l’accélérateur, par poids spécifique pur, Madrid a commencé à mettre la terre entre les deux, 66-49 (m.32,40) avec Rudy Fernández faisant toujours des choses positives, et quelques passes décisives, et avec Alberto Abalde en second. lui. Vincent Poirier a également ajouté à l’amélioration et le Real Madrid se dirigeait vers une victoire tranquille, qui est finalement allé de 12 points, 79-67.