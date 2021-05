“Le Real Madrid en tête de liste”

29/05/2021

Le défenseur autrichien David Alaba, la nouvelle recrue du Real Madrid après 13 saisons au Bayern Munich, est ravi de son nouveau destin, qui Cela équivaut à “réaliser un rêve”.

«Pour moi personnellement, un rêve devient réalité. Est-ce quelque chose de spécial “, Le joueur de 28 ans a déclaré dans des déclarations recueillies par le journal autrichien ‘Kurier’ et faites lors de la concentration de l’équipe nationale à Bad Tatzmannsdorf, au sud de Vienne.

“Les dernières semaines et les derniers mois ont été très intenses… et aussi passionnant », ajoute le joueur, qui a signé avec le club espagnol pour cinq saisons. Sa carrière qui comprend deux Ligues des champions, dix ligues allemandes, deux Supercoupes d’Europe et deux Coupes du monde des clubs.

DES OFFRES

“J’ai parlé avec différents clubs, mais pour moi personnellement, Le Real Madrid a toujours été en tête de liste. Dès le début, je savais que si je quittais le Bayern Munich, j’irais dans cette direction”, a déclaré Alaba.

Concernant les conditions que l’on retrouvera dans le nouveau club, avec le vétéran entraîneur Zinedine Zidane qui vient de partir et avec le capitaine Sergio Ramos sur la corde raide, le joueur était optimiste.

« La situation n’est pas facile à analyser. Mais Je suis sûr qu’ils vont bien le contrôler “, Alaba a déclaré à propos de sa nouvelle équipe, dans laquelle il ne sait toujours pas quel poste il occupera.

«Ils savent que je peux jouer à différentes positions. On verra à l’avenir”, a ajouté l’Autrichien.