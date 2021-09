Le Real Madrid entre dans l’histoire et obtient le billet pour la phase de groupes

08/09/2021 à 23:12 CEST

La femme du Real Madrid est entrée dans l’histoire et lors de sa première participation à la Ligue des champions, il s’est qualifié pour la phase de groupes, après avoir battu mercredi 1-0 Manchester City, un classique du football féminin continental, lors du match retour du dernier tour de qualification.

MCI

RMA

Manchester City

Taïeb ; Morgan, Houghton, Greenwood, Stokes ; Coombs, Losada (Stanway, m.69), déversoir ; Chanvre, Shaw (Blanc, m.46) et Raso (Beckie, m.69).

Real Madrid

Messe; Kenti Robles, Ivana, Peter, Lucía Rodríguez ; Zornoza (Olga, m.76), Teresa, Kaci, Athenea; Nahikari (Asllani, m.86) et Esther (Moller, m.92)

Arbitre

Riem Hussein (Allemagne). Il a montré un carton jaune à Morgan et Hemp pour Manchester City ; et Olga pour le Real Madrid.

Campagne

Stade de l’Académie. 1 100 téléspectateurs

Ongle classement qui a récompensé le travail remarquable de ceux de David Aznar, qui a donné en première mi-temps un échantillon de maturité inapproprié pour une recrue dans la plus haute compétition continentale qui a été couronnée par un but de Claudia Zornoza à la dernière minute de la première mi-temps.

But qui a imposé le nul angoissant (1-1) que l’équipe madrilène a réalisé au match aller, grâce à un but dans le temps de prolongation du Mexicain Kenti Robles, et qui a permis au Real Madrid d’atteindre le match retour en vie.

Une occasion qui n’a pas été manquée par le Real Madrid qui, conscient des difficultés qu’il a créées pour l’équipe anglaise au match aller au moment où la ligne de pression montait, le Real Madrid n’a pas hésité à tenter d’entraver le départ du ballon de Manchester de la ville de départ.

Un travail dans lequel les attaquantes Nahikari García et Esther González ont joué un rôle fondamental, qui ont brillé plus dans la pression que dans leur travail offensif.

Mais s’il était difficile pour les attaquants madrilènes de générer des occasions de but, Manchester City n’a pas eu moins de problèmes en attaque, qui, à l’exception d’un coup de pied arrêté occasionnel, n’ont pas réussi à perturber le but défendu par Misa Rodríguez.

Une circonstance qui a permis au Real Madrid de prendre de plus en plus confiance, qui au fil des minutes se rapprochait progressivement de la zone rivale avec de plus en plus de danger.

Changement d’attitude qui était sur le point de trouver un prix à la 32e minute dans un jeu entre Claudia Zornoza et Nahikari qui s’est soldé par un but, bien qu’il n’ait pas été inscrit au tableau d’affichage lorsque l’arbitre a décrété que l’attaquant blanc était dans une position illégale.

Une décision controversée, puisque Nahikari semblait être à tout moment autorisé par les défenseurs locaux, qui ont servi à ceux de David Aznar à franchir le pas nécessaire pour reprendre définitivement le match.

Comme il était clair à la 43e minute dans une irruption dans la surface du Mexicain Kenti Robles, l’auteur du but du match nul pour l’équipe espagnole au match aller, que le gardien français de City, Karima, a dégagé pour un coin avec de grandes difficultés Taieb.

Un corner qui a donné lieu au but (0-1) du Real Madrid, l’œuvre de Zornoza, qui a porté le score à 0-1 à la 44e minute en envoyant un ballon libre dans la surface d’un puissant tir du gauche, après un premier tir de l’Allemand Babett Peter.

Tableau de bord qui a semblé faire réagir Manchester City, qui n’a pas hésité à inscrire l’entame de la seconde mi-temps de l’attaquante Ellen White, l’une des grandes stars de Manchester City et du football féminin anglais.

Une buteuse consommée qui n’a cependant pas su profiter d’une erreur dans la sortie du ballon de la gardienne Misa Rodríguez après 55 minutes, après avoir tenté de seconder l’Ecossaise Caroline Weir alors que le plus simple semblait chercher directement le but. .

Peur d’ajouter à celle que dix minutes plus tard, en 65, provoqua l’Australien Hayley Raso qui a écrasé le ballon sur la barre transversale après être entré dans la zone avec une belle action individuelle.

Si le Real Madrid a fait preuve en première mi-temps d’une maturité inappropriée de rookie dans la plus haute compétition continentale, les nerfs étaient sur le point de jouer un tour à 79 minutes à ceux de David Aznar dans un mauvais départ de Misa Rodríguez qui a forcé l’Allemand Peter à mettre sous les bâtons une tête d’Ellen White.

Mais même pas l’équipe de Madrid a perdu, que si au match aller ils ont sauvé un match nul (1-1) avec un but dans le temps de prolongation du Mexicain Kenti Robles, dans le choc retour ils ont défendu avec le commerce et le travail, un beaucoup de travail, le but de Zornoza, qui a permis aux Blancos d’attester de leur présence, deux ans après sa création, en phase de poules de la Ligue des champions.