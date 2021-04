Le Real Madrid entre en force dans la candidature du pivot Vincent Poirier

Le Real Madrid a en tête, comme les principales équipes européennes, le centre français Vincent Poirier. Barcelone ou Efes sont également très intéressés par leurs services. Même Baskonia, le club d’où il a sauté en NBA, a posé des questions sur ta situation. En Turquie, on a pris pour acquis qu’ils avaient un avantage de le voir en bleu, mais il y a une bagarre. Chema de Lucas (Movistar +) souligne que Madrid est celui qui prend les devants pour reprendre le joueur dans la perspective de la prochaine saison.

Poirier se bat toujours pour une place en NBA cette saison, mais ce n’est pas facile. Cette saison, il a été échangé trois fois, passant des Celtics aux Sixers puis aux Knicks. Depuis que les New-Yorkais l’ont coupé, il est sans équipement. À Boston, il avait en moyenne 2 points et 2 rebonds l’année dernière et cette année, il n’a même pas atteint le point moyen par match.

Il veut être aux Jeux Olympiques avec la France à pleine capacité, alors il cherchera une dernière chance de rester sur le volant. Cependant, sa situation pour la saison prochaine le laisse plus proche de l’Europe que de l’Amérique.

Après avoir débuté en France, ce pivot aux longs bras, haut de 2,13 mètres et maintenant âgé de 27 ans, est venu à Vitoria comme joueur pour se développer. Il n’a été là que pendant deux saisons car lors de la première, il est entré en finale de la Ligue Endesa contre -précisément- Madrid et dans la seconde, il est entré dans le deuxième meilleur quintette de l’Euroligue et a mené la compétition en rebonds. En NBA, il n’a pas eu cette progression, mais dans le contexte européen, il maintient son affiche et est l’un des joueurs à suivre.

Madrid doit améliorer plusieurs parties de son équipe et l’une d’entre elles est le jeu intérieur. Avec Thompkins et Randolph pour la position de power forward, il est tout aussi nécessaire qu’il y a quelques mois de trouver quelqu’un pour remplacer Tavares quand il doit se reposer ou en cas de blessure. Tyus a été un patch qui n’a pas donné le résultat escompté et Poirier signifierait augmenter le niveau d’un cran ou deux. Les deux tours sont du même profil: des murs défensifs, capables de faire de la place près du panier et avec un magnifique jeu sur le rebord. D’autres comme Jaylen Reynolds restent sur le radar pour être le «5» que Laso aspire, mais Poirier fait également des progrès dans l’ordre du jour.

Si un accord ce serait la seconde signature ligoté par les blancs et le second Français. L’autre est Thomas Heurtel, qui pourra signer à partir de juillet.