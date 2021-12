Le Real Madrid envisage désormais d’attendre mars pour négocier avec Mbappe – rapport

Le Real Madrid était déterminé à signer Kylian Mbappe du PSG en tant qu’agent libre dès le 1er janvier, date à laquelle l’attaquant français sera autorisé à négocier avec le club de son choix. Cependant, le prochain affrontement du Real Madrid contre le PSG lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League a changé les plans du club concernant Mbappe, selon les informations de L’Equipe et AS.

Alors que L’Equipe rapporte que Mbappe ne signera aucun contrat avec Madrid avant la fin des huitièmes de finale, AS va encore plus loin et suggère que Los Blancos ont décidé de reporter les négociations avec l’attaquant jusqu’à cette même date.

Il s’agit d’une mesure prise pour empêcher tout type de réaction des supporters du PSG si l’accord de Mbappe avec le Real Madrid était divulgué à la presse. L’attaquant français a décidé de quitter son club actuel mais ne veut pas le faire comme un ennemi, étant donné qu’il est une icône pour la plupart du pays.

C’est pourquoi, en fin de compte, le Real Madrid sera obligé d’attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir réellement s’assurer que Mbappe portera le maillot blanc la saison prochaine.