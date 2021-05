Le Real Madrid est en contact avec Massimiliano Allegri depuis mars alors que Raul et Carlo Ancelotti émergent en tant que prétendants au poste de Zinedine Zidane

Le Real Madrid est en pourparlers avec Massimiliano Allegri pour remplacer Zinedine Zidane en tant que manager, selon des rapports.

Zidane est sous pression après la sortie de Los Blancos de la Ligue des champions à Chelsea plus tôt ce mois-ci alors qu’ils traînent de deux points avec le leader de la Liga, l’Atletico Madrid, avec un match à jouer.

Allegri pourrait remplacer Zidane au Real Madrid cet été

Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme que le Real Madrid a été en contact avec Allegri, qui est au chômage depuis son départ de la Juventus en 2019.

Il a tweeté: «Massimiliano Allegri a eu une rencontre avec le Real Madrid cette semaine.

«Il est en ‘contact direct’ avec le Real depuis mars. Il acceptera le poste au cas où le Real déciderait de le signer [Raul is in the list too].

“Les clubs italiens le veulent mais la priorité d’Allegri est le Real et il attend.”

Raul dirige l’équipe de réserve du Real Madrid

Romano a poursuivi: «Il n’y a toujours rien d’accord ou de signé pour le prochain entraîneur du Real Madrid.

«Max Allegri est une ‘option sérieuse’, Raul dans la liste restreinte aussi au cas où Zidane confirmerait son départ. Florentino décidera bientôt.

Raul, qui a marqué 323 buts en tant que joueur au Bernabeu, dirige l’équipe de réserve du club, le Real Madrid Castilla.

Pendant ce temps, Carlo Ancelotti a été lié à un retour du Real Madrid.

Ancelotti fait des progrès pour transformer Everton en habitués européens

Le patron d’Everton se bat pour assurer le football européen, cependant, les Toffees ont raté l’occasion de se mettre à égalité avec Tottenham, sixième, en raison d’une défaite 1-0 contre Sheffield United, déjà reléguée dimanche soir.

Ancelotti a remporté la Ligue des champions et la Copa del Rey au cours de son séjour de deux ans à Madrid.