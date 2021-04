“Le Real Madrid est le candidat pour remporter les” Champions “”

20/04/2021 à 14:14 CEST

.

L’entraîneur de Cadix, Alvaro Cervera, a averti du match de mercredi contre le Real Madrid que l’ensemble de Zinedine Zidane “Il est le candidat pour gagner les” Champions “” et que les madridistas viendront à Ramón de Carranza “avec la mentalité de rester en vie dans la lutte pour la Liga”.

Cervera Il a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’était pas d’accord avec ceux qui pensent que le Real Madrid n’est pas à son meilleur, après avoir fait match nul la dernière journée avec Getafe (0-0), car il a rappelé qu’il leur manquait des joueurs clés tels que “Casemiro, Nacho ou alors Kroos“.

“Cela me semble être une grande équipe. Dans le match de demain, la dynamique ira plus vers eux que vers nous. Nous allons essayer de changer cette dynamique autant que possible”, a déclaré l’entraîneur de Cadista.

De plus, il a pris pour acquis que les Blancs “auront le ballon”, tandis que Cadix “défendra” et, quand il pourra voler le ballon “ou ils échoueront”, ils essaieront de “lui faire du mal”, puisque face à un rival comme Madrid n’imagine pas son équipe “sortir pour faire pression sur le terrain opposé ou laisser des espaces”.

L’entraîneur de l’équipe de Cadix a fait valoir que le Real Madrid «gère très bien le ballon & rdquor; et leurs joueurs «ont beaucoup de qualité», donc une des prémisses des locaux sera d’essayer «d’avoir le ballon» là où ils ne «causent pas de dégâts»; et forcer le ballon sur des terrains où son équipe le peut.

Au premier tour, Cadix a donné la cloche et a gagné 1-0 à domicile du Real Madrid. «Nous avons revu le match et cela n’a rien à voir avec cela. Le match contre Getafe et maintenant contre Barcelone et Liverpool, jouer contre lui, est plus dangereux que d’avoir le ballon », a-t-il déclaré.Cervera Il a également regretté qu ‘”il ne soit pas facile de préparer un match après avoir joué il y a deux jours”, après avoir reçu le Celta samedi dernier (0-0), alors qu’il s’était résigné face à cette situation: “le calendrier est fait ainsi. , nous devons y faire face et nous verrons quels changements nous pouvons apporter & rdquor;, a-t-il déclaré.

Le technicien Cadista a également fait l’éloge Zidane, dont il a souligné qu’il semble être «une personne très simple».

“C’est une légende, un entraîneur spectaculaire. Il encourage beaucoup ses joueurs; je pense que c’est un gars attachant. Nous sommes différents, car on entraîne le Real Madrid et j’entraîne Cadix. Dans son style, je l’aime en tant qu’entraîneur, “a-t-il souligné.