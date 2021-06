Le Real Madrid est lié à la cible de transfert de Manchester United, Pau Torres, alors que le club cherche à remplacer Sergio Ramos, ce qui pourrait laisser la porte ouverte au transfert de Raphael Varane

in

Le Real Madrid a besoin d’un nouveau défenseur central pour remplacer Sergio Ramos et se tournerait vers Pau Torres de Villarreal.

Le défenseur a déjà été lié à Manchester United, mais le journal espagnol AS rapporte qu’il a maintenant été pris pour cible par le Real après une bonne campagne avec son club où il a remporté la Ligue Europa.

Torres était l’ennemi juré de United en finale de la Ligue Europa lorsque Villarreal a triomphé

Ramos a fait 671 apparitions pour le Real en 16 ans dans la capitale espagnole et laisse un gros trou à combler à l’arrière

Le Real a signé David Alaba, mais le départ de Ramos après 16 ans au club a jeté un coup dur aux patrons de Bernabeu, les obligeant à repenser leur position sur Raphael Varane.

Le défenseur français de 28 ans a encore un an de contrat et serait prêt à partir, United étant intéressé et le Real prêt à écouter les offres. Varane peut parler aux clubs d’un transfert gratuit en janvier prochain s’il ne signe pas de nouvel accord.

La décision du Real pour Torres, cependant, pourrait être bonne pour le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, alors qu’il cherche à reconstruire son équipe en commençant par Varane s’il est autorisé à quitter Madrid. Un milieu de terrain central, un ailier droit et un attaquant seraient tous sur sa liste de souhaits en plus d’un défenseur central.

Le Manchester Evening News a écrit que United était prêt à dépenser 50 millions de livres sterling pour lui, mais pense que l’équipe de LaLiga, criblée de dettes, veut 80 millions de livres sterling.

Man United voulait Varane depuis 2011, alors qu’il était un jeune espoir à Lens

Ramos était également lié à United, mais on pense que le Paris Saint-Germain sera son prochain arrêt, bien que son ancien manager Jose Mourinho pense qu’il brillerait en Premier League, comparant sa situation à celle de Thiago Silva.

“Il est encore plus physique que Thiago pour faire face aux exigences de la Premier League”, a déclaré le Special One à talkSPORT. « Il est très bon dans les airs.

“Je n’ai aucun doute qu’il peut jouer avec l’intensité et les exigences de la Premier League.”