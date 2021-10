Le Real Madrid est ouvert à un accord pour un homme des Spurs qui n’a pas progressé, mais à une condition

Le Real Madrid serait ouvert à l’idée de signer à nouveau Sergio Reguilon, mais seulement s’il obtient une remise importante, affirme un rapport.

L’idée du retour de l’arrière latéral à Madrid a déjà été évoquée. En fait, il y a environ 12 mois, le jeune de 24 ans a ouvert la perspective d’un retour lorsqu’il a qualifié Madrid de «maison».

Régulon est arrivé aux Spurs du Real Madrid en septembre 2020 pour un montant pouvant atteindre 32 millions de livres sterling.

Real s’est cependant assuré qu’ils avaient une option de rachat sur l’affaire. Et cela a suscité des discussions régulières sur un retour au Bernabeu.

L’arrière latéral a également clairement indiqué que ce n’était pas son choix de quitter Madrid. Il a déjà pointé du doigt le club de LaLiga et ancien patron Zinedine Zidane.

S’adressant à Onda Cero, relayé par Libertad Digital, il a déclaré l’année dernière : « Je ne suis pas à Madrid parce que c’est quelque chose qui ne dépendait pas de moi.

« Ma conscience est très claire. Vous ne pouvez pas être frustré par les décisions que vous ne prenez pas. je n’ai pas pu parler avec [Zinedine] Zidane.

Maintenant, le discours a émergé une fois de plus avec Défense centrale affirmant que « le Real Madrid n’a ni décidé ni exclu le rachat de Sergio Reguilon ».

40 M€ trop élevés pour le Real Madrid

La clause doit expirer l’été prochain, donc Real a moins de 12 mois pour récupérer son homme. Et apparemment, ils ont l’intention de négocier une réduction sur le prix qui les aidera à prendre une décision sur un accord.

Un prix de 40 millions d’euros serait trop élevé pour le Real, car le joueur « n’a pas fait de saut de qualité notable à Londres ».

Florentino Perez tentera de négocier avec Daniel Levy. Le couple se connaît depuis leurs discussions sur le transfert de Gareth Bale des Spurs au Real en 2013.

Le Real espère qu’une offre comprise entre 30 et 33 millions d’euros suffira aux Spurs pour vendre Reguilon. Les Blancos pensent qu’il n’a pas progressé comme prévu en Angleterre, malgré un très bon départ.

On pense que Perez et Madrid évaluent Reguilon. En fait, ils pensent qu’il a « beaucoup de potentiel » mais ne paiera pas plus que ses frais de transfert initiaux en 2020.

