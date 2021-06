Le Real Madrid est prêt à envoyer à Sergio Ramos une autre offre pour prolonger son contrat – rapport

Le contrat de Sergio Ramos avec le Real Madrid expire dans seulement deux semaines et les deux parties impliquées n’ont pas encore trouvé d’accord pour prolonger son contrat avec le club. Des informations en provenance d’Espagne suggèrent que Ramos a changé d’avis et est maintenant prêt à accepter une prolongation d’un an, Diario AS rapportant que Los Blancos offrira à Ramos le même accord après que le défenseur central ait rejeté la dernière offre de Madrid.

Le Real Madrid semble avoir un effet de levier, étant donné que Ramos pourrait ne pas avoir d’offres de qualité pour quitter le club. Cependant, Los Blancos sont également dans une situation quelque peu délicate, étant donné que Raphael Varane pourrait également quitter le club cet été, laissant l’équipe dans une situation difficile si Ramos ne prolonge pas son contrat.

Tout bien considéré, il semble maintenant que Ramos et Madrid parviendront à un accord. Le défenseur voulait une prolongation de deux ans et c’est quelque chose que le club n’était pas disposé à lui donner après avoir passé la dernière moitié de la saison avec des blessures. Maintenant, si Ramos peut accepter un contrat d’un an, il est probable que les deux parties parviennent à un accord qui garderait le capitaine et la légende du club avec l’équipe au moins pour une saison de plus.