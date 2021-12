Le Real Madrid est prêt à envoyer Isco en prêt cet hiver – rapport

Le Real Madrid est prêt à envoyer Isco Alarcon dans le cadre d’un contrat de prêt qui n’impliquerait aucun frais tout en payant une partie de son salaire actuel, selon un rapport d’ABC. Los Blancos ne prolongera pas son contrat actuel et Isco quittera le club l’été prochain de toute façon, mais Madrid préférerait également lui trouver un nouveau club cet hiver.

Cependant, aucun club n’est intéressé par un accord de prêt aussi court pour Isco sachant qu’il pourrait signer pour n’importe quel autre club l’été prochain, selon le même rapport. La valeur d’Isco sur le marché a considérablement baissé au cours des dernières années et il semble clair que le Real Madrid devra attendre l’été pour se séparer du milieu de terrain espagnol.

Isco a commencé la saison 2021-2022 en réalisant une solide performance contre Levante et certains fans et analystes pensaient que l’entraîneur Carlo Ancelotti pourrait finir par lui donner quelques minutes pertinentes tout au long de la saison. Cependant, Isco n’a pas joué une seule minute depuis le 21 novembre et il pourrait même ne pas figurer dans les matchs de la Copa del Rey, compte tenu des circonstances.