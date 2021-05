Le Real Madrid est prêt à vendre Hazard s’il reçoit une offre de 50 millions d’euros – rapport

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard est sur le bloc de transfert du club et Los Blancos le laissera partir s’il reçoit une offre de 50 millions d’euros, selon un rapport publié sur le journal espagnol ABC. Madrid en a «marre du manque de professionnalisme de Hazard» et acceptera certainement une telle offre si elle se présente, selon ce même rapport.

Bien que le rapport soit pertinent car il mentionne que le Real Madrid est en effet désireux de vendre l’ailier, il est extrêmement improbable qu’Eden Hazard ait un tel marché en 2021. Il a passé les deux dernières saisons principalement blessé et n’a pas été particulièrement impressionnant quand il l’était. sur le terrain non plus, donc une offre de 50 millions d’euros pour lui semble très irréaliste à ce stade. De plus, Hazard exigerait également un gros contrat, ce qui rendrait une transaction encore plus difficile dans le contexte financier actuel.

Vouloir vendre Hazard semble très raisonnable et la meilleure décision que le Real Madrid puisse prendre s’il veut vraiment retirer certains contrats de ses livres afin de s’offrir Mbappe ou Haaland, mais trouver un club intéressé à prendre l’ailier belge sera très, très difficile. pour Los Blancos.