Le Real Madrid est prêt à vendre Odegaard s’il veut partir – rapport

Le Real Madrid vendra Martin Odegaard si les joueurs décident qu’il veut quitter le club cet été, selon un rapport publié aujourd’hui sur MARCA. Los Blancos ne le gardera pas contre son gré et le meneur de jeu envisage toujours un départ de Madrid car il n’est pas optimiste quant à son temps de jeu lors de la saison 2021-2022.

Odegaard pense qu’il est derrière Casemiro, Modric, Kroos et Valverde dans la rotation d’Ancelotti et même Isco pourrait être en avance sur lui en ce moment. Le milieu de terrain norvégien a été joué hors du banc contre Milan dimanche dernier même si ni Kroos ni Valverde n’étaient disponibles, ses inquiétudes sont donc probablement raisonnables.

Madrid aimerait voir Odegaard se battre pendant quelques minutes, mais le milieu de terrain pense qu’il va passer la majeure partie de la saison assis sur le banc, il souhaite donc quitter la capitale espagnole si une bonne offre lui parvient.

Arsenal, qui avait Odegaard en prêt pour la seconde moitié de la saison 2020-2021, semble être intéressé par le meneur de jeu et le Real Madrid n’accepterait qu’un transfert permanent maintenant, étant donné que le contrat d’Odegaard expire en 2023 et que sa valeur diminuerait significativement dans un an.

Il faudrait probablement à Arsenal environ 40 ou 50 millions d’euros pour obtenir la signature d’Odegaard, mais le club londonien n’a pas décidé s’il devait ou non essayer de signer le milieu de terrain cet été, même si l’entraîneur Mikel Arteta a publiquement déclaré quelques fois qu’il aimerait avoir Odegaard dans son équipe.