Le Real Madrid et Arsenal s’apprêtent à conclure un accord de 50 millions d’euros pour Martin Odegaard

Le Real Madrid et Arsenal devraient conclure un accord de 50 millions d’euros pour le milieu de terrain Martin Odegaard, ont indiqué des sources à Managing Madrid. Odegaard avait l’impression que l’entraîneur Carlo Ancelotti n’allait pas lui donner les minutes qu’il pensait mériter et a finalement décidé de quitter le Real Madrid, qui a accepté la décision d’Odegaard.

Arsenal a toujours été la destination la plus probable pour Odegaard. Le meneur de jeu a apprécié son contrat de prêt passé à Londres et a ressenti la confiance de l’entraîneur Mikel Arteta, qui lui a non seulement donné les minutes mais aussi le rôle qu’il voulait jouer en tant que milieu de terrain offensif jouant derrière l’attaquant.

L’accord pourrait être officialisé bientôt, un Odegaard est une priorité pour Arsenal et leur cible principale dans la fenêtre de transfert actuelle. Le Real Madrid publiera sa liste d’effectifs pour le match à l’extérieur de samedi contre Alaves et il n’est pas clair si Odegaard sera inclus ou non, étant donné que le joueur a terminé les dernières séances d’entraînement avec l’équipe.