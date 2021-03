Le Real Madrid et Barcelone désireux de signer la starlette de Valence

Il y a un nouveau nom sur les lèvres de plusieurs des meilleurs entraîneurs des académies espagnoles – le nom de Fabio Blanco. Le joueur de l’académie de Valence a tracé une voie similaire à Ferran Torres et a établi des parallèles avec l’actuel joueur de Manchester City. Blanco, à 17 ans, s’est avéré être un ailier droit dynamique et clinique chez les jeunes. Il a joué pour l’Espagne aux niveaux U15 et U16 et exerce actuellement son métier avec l’équipe U19 de Valence. Avec son contrat expirant en juin, Fabio Blanco a suscité un vif intérêt du Real Madrid et de Barcelone, selon un rapport de l’AS.

Valence veut désespérément garder sa jeune perle, mais les négociations seraient bloquées. Si le Real Madrid devait signer le joueur, il ferait immédiatement partie de Castilla. Si tout se passe comme prévu, il s’intégrerait progressivement dans la première équipe. Madrid ne veut pas manquer un autre espoir espagnol comme ils l’ont fait avec Pedri.

Il n’y a pas que le Real Madrid et Barcelone qui seraient intéressés. Tous les meilleurs clubs d’Europe seraient prêts à prendre une chance sur cette perspective passionnante compte tenu de son statut imminent d’agent libre. Les deux clubs de Manchester, Chelsea, Juventus, Milan et Bayern Munich sont tous attentifs à la situation de Fabio Blanco. L’avenir du jeune joueur devrait être résolu dans les mois à venir. S’il choisit de rester en Espagne, un passage à l’un des deux grands pourrait être envisagé.