Le Real Madrid et Barcelone empêcheront-ils leurs matchs de se produire ?

11/08/2021 à 10h40 CEST

La Ligue est convaincue de mener à bien l’accord conclu avec le fonds CVC où elle verserait les 2,7 milliards d’euros à l’association patronale espagnole, en prenant 10 % du chiffre d’affaires de la concurrence espagnole.

Demain, jeudi 12 août, ce sera quand les clubs Premier et Second devront décider combien de personnes soutiennent cette opération avec le fonds de capital lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée par les employeurs.

Accord qui doit avoir le soutien d’une majorité renforcée, telle qu’établie par les statuts de l’employeur. Cela signifie que 32 des 42 clubs des deux catégories doivent donner leur feu vert à cet accord. C’est-à-dire plus que la majorité simple qui ne requiert que 21 des 42 voix.

De la Ligue ils sont persuadés que ça va aller de l’avant car, malgré les réticences des deux grands, ils comprennent que c’est un bel accord pour les clubs qui acceptent pour la plupart de poursuivre cette opération.

En fait, à l’heure actuelle, l’association patronale envisage un soutien supérieur aux 32 nécessaires et qui pourrait atteindre 39. C’est-à-dire que seuls les deux grands, le Real Madrid et Barcelone, en plus de l’Athletic de Bilbao, qui ont également montré leur réticence, opposé. Pour autant, ils n’excluent pas un changement de vote ou d’abstention qui réduit la fourchette à son tour 36-37 clubs. Mais toujours supérieur aux 32 nécessaires.

Si tel était le cas, cela signifierait une poursuite de la décision adoptée la semaine dernière par le Comité exécutif qui a approuvé à l’unanimité cet accord. Une Commission composée de 15 clubs où ni le Real Madrid ni Barcelone ne sont présents, ni l’Athletic Club de Bilbao. Huit équipes de première division composent actuellement cette Commission : l’Atlético de Madrid où, en plus, Miguel Angel Gil détient la vice-présidence; Villarreal, Levante, Real Sociedad, Séville, Betis et Osasuna. Le Sporting de Gijón, Lugo, Eibar, Las Palmas, Almería, Gérone et Tenerife sont les clubs de deuxième division.

Il faudra voir en quoi cela affecte la voie légale ouverte par le Real Madrid

S’il est finalement approuvé, les clubs n’auront qu’à attendre de recevoir ces 2 700 millions, dont 15 % pourront allouer aux joueurs des jetons et 15 % supplémentaires pour financer la dette. Il y a beaucoup de clubs qui attendent cet argent que le fonds CVC contribuera.

Une procédure qui pourrait être ralentie en ce moment pour deux raisons. D’abord parce que les clubs ne soutiennent pas majoritairement cet accord. Et deuxièmement, et aussi très important, de voir comment cela affecte la voie juridique ouverte par le Real Madrid qui a annoncé hier qu’il engagerait des actions en justice de toutes sortes pour annuler et annuler les éventuels accords qui seront adoptés demain lors de l’Assemblée extraordinaire. Cela pourrait conduire à demander des mesures conservatoires et voir dans quelle mesure elles empêchent l’arrivée de cet argent. Et toujours avant le 31 août, fin du marché d’été.

Un refus du Real Madrid et de Barcelone de diffuser leurs matchs ?

Ces dernières heures, l’idée d’une mesure de pression des deux grands pour s’opposer à la diffusion de leurs matchs de championnat a émergé. Une décision négative et dans l’idée que les deux clubs comprennent que leurs droits audiovisuels sont hypothéqués à long terme.

Une décision qui n’apparaît pas dans l’association patronale mais qui provoquerait un véritable séisme. D’abord juridiquement car une telle décision heurte carrément l’arrêté royal de vente centralisée en vigueur depuis avril 2015 où, bien qu’il reconnaisse que les droits audiovisuels appartiennent aux clubs, il cède sa commercialisation aux entités organisatrices. La Ligue et la Copa del Rey ou la Super Coupe.

Et d’autre part, parce que cela provoquerait un véritable séisme avec les opérateurs de télévision qui détiennent actuellement ces droits de la Ligue que, si cette décision est exécutée, nous verrons quelle réponse l’employeur aura. Ils pourraient refuser de payer les montants convenus s’ils n’ont pas les deux représentants les plus élevés et cela aurait un impact sur la Liga, car le reste des clubs cesserait de recevoir ce jeu télévisé qui est réglementé précisément dans l’arrêté royal lui-même. Selon des sources consultées par le journal SPORT, ce n’est pas dans un premier temps une mesure qu’un des deux grands du football espagnol envisage actuellement.