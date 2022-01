Le Real Madrid fait équipe avec la fortune

01/05/2022 à 23:28 CET

Alcoyano a joué la grande surprise des huitièmes de finale de la Copa del Rey la saison dernière, en éliminant le Real Madrid (2-1). Le tirage au sort toujours fantaisiste voulait que les madrilènes retournent au Collao cette année. Cette fois, il n’y a pas eu de surprise et les hommes de Carlo Ancelotti, même s’ils n’ont pas eu la tâche facile, seront en huitièmes de finale vendredi après avoir gagné 1-3 avec deux buts chanceux dans les dernières minutes de la seconde mi-temps..

ANS

RMA

Alcoyano

José Juan ; Lillo, Primi, Carlos Blanco (Raúl, 60′), Carbonell (Revert, 80′); Fran Miranda (Juli, 60′), Juanan; Antón, Dani Vega (Javi García, 80′), Andy (Imanol, 60′); Mourad.

Real Madrid

Lunin ; Nacho, Militao, Álaba (Vallejo, 86′), Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Camavinga (Kroos, 77′) ; Rodrygo (Ceballos, 86′), Mariano (Asensio, 48′) et Hazard (Isco, 77′).

Buts

0-1 M. 17 Militao. 1-1 M. 66 Dani Vega. 1-2 M. 76 Asensio. 1-3 M. 78 Isco.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrie). TA : Juanan (54′), Primi (70′) / Camavinga (57′), Rodrygo (80′)

Incidents

Match des huitièmes de finale de la Copa del Rey joué à Collao.

Il ne faisait pas confiance à l’entraîneur italien du rival et pour cette raison, il a organisé une formation avec quelques remplaçants, mais uniquement avec des joueurs de l’équipe première. Pas un seul footballeur de la filiale dans le onze de départ. Le Real Madrid est venu d’avoir concédé une défaite contre Getafe lors du premier match de championnat cette année. Ancelotti avait critiqué ses hommes, expliquant le match perdu en raison de la faible tension de ses joueurs, qu’il accusait de continuer en vacances. Et il semblait que les footballeurs du Real Madrid continuaient de célébrer Noël dans les premières minutes du match. Alcoyano a pu marquer jusqu’à trois buts. Déjà à la troisième minute, Dani Vega a terminé avec danger, devant utiliser à fond Lunin, qui a pu envoyer le ballon sur un corner. Et dans le coin, Camavinga a sauvé une frappe de Juanan avec sa tête qui a glissé serré contre le poteau.

A ce stade du match, le Real Madrid a eu beaucoup de mal à maîtriser le ballon. La pression des habitants était suffocante. Un match inconfortable pour le rival, celui posé par les joueurs d’Alicante. Et avant que le premier quart d’heure ne soit atteint, un éventuel penalty pour Dani Vega et une contre-attaque dangereuse d’Andy avec un tir du joueur d’Alcoyano hors des filets. Le Real Madrid n’a pu sortir qu’avec de longs ballons pour que Mariano cherche sa vie et l’équipe de Vicente Parras a continué à créer un danger. Un tir de loin du défenseur central Carlos Blanco a de nouveau exigé Lunin, qui a dû s’étirer pour envoyer le ballon dans un corner. Le vétéran José Juan, qui n’avait vu Rodrygo terminer qu’une seule fois dans la première demi-heure, était un spectateur. Mais le Real Madrid a imposé son métier au moment le moins attendu. Il restait cinq minutes avant la mi-temps lorsque Militao a décoché un corner. Le défenseur central a répété, comme il avait déjà marqué à Collao la saison dernière.

La seconde mi-temps a commencé avec une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, car Mariano a subi une blessure musculaire lors d’une course et a dû abandonner son poste à Asensio. Les Madrilènes sont sortis plus concentrés, profitant du fait que l’entraînement des locaux était en baisse, et ils avaient beaucoup plus de possession de balle, se rapprochant du but de José Juan grâce à un bon tir d’Álaba.

BUT ET CHANCE

Pour chercher le match nul, Vicente Parras a déplacé le banc et a ordonné un triple changement. Et son audace a été récompensée, car six minutes après les changements, Dani Vega a égalisé avec un superbe tir qui est entré dans l’équipe. Il semblait que le scénario de la saison dernière pouvait être répété, quand Alcoyano est revenu d’un premier but de Militao, mais cette fois, il n’y a pas eu de surprise. Entre autres parce que ceux d’Ancelotti se sont alliés à la fortune avec deux buts chanceux d’Asensio et d’Isco, avec la collaboration de José Juan, qui a condamné le match nul en deux minutes et qui a permis à Ceballos d’avoir quelques minutes après s’être remis d’une longue blessure..