Le Real Madrid fait match nul contre Alcoyano en 16es de finale de la Copa del Rey

Le Real Madrid affrontera Alcoyano en seizièmes de finale de la Copa del Rey dans une nouvelle version de son affrontement en 2021. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et les seizièmes de finale débuteront le 4 janvier. Alcoyano est un ennemi familier pour Los Blancos et ils ont éliminé l’équipe de Zinedine Zidane lors de la dernière édition de la Copa del Rey.

Inutile de dire qu’Alcoyano devrait être un adversaire gérable pour le Real Madrid et que l’entraîneur Carlo Ancelotti devrait effectuer de grosses rotations pour ces premiers matchs de la Copa del Rey. Des réserves comme Jovic, Nacho, Camavinga, Blanco ou Lunin et d’autres joueurs de l’académie comme Peter Federico auront presque certainement des minutes et ils devront faire le travail.

La seconde moitié de novembre et les premières semaines de décembre ont été très exigeantes pour le Real Madrid et les prochains matchs continueront d’être difficiles, d’autant plus maintenant qu’il y a une épidémie de Covid dans l’alignement. C’est pourquoi il sera crucial pour Ancelotti de faire confiance à ses réserves et de les laisser s’occuper des affaires comme elles le devraient.