Le Real Madrid fait match nul contre Elche en huitièmes de finale de la Copa del Rey

Le Real Madrid a fait match nul contre Elche lors des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Il s’agira d’un match classique à deux manches au lieu des matchs à élimination directe qui se sont déroulés en huitièmes de finale.

S’il est clair que Madrid devrait à nouveau avoir l’avantage et les outils pour se qualifier pour les quarts de finale, la Copa del Rey est toujours une compétition surprenante qui prouve année après année que les favoris doivent jouer avec intensité pour se qualifier.

L’entraîneur Carlo Ancelotti devrait encore profiter de cette compétition pour effectuer quelques rotations, étant donné que le calendrier du Real Madrid va devenir plus chargé dans les prochaines semaines, avec le coup d’envoi de la Supercoupe d’Espagne la semaine prochaine et le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain devrait être joué le mois prochain. Des vétérans comme Benzema, Modric ou Kroos devront toujours rester frais et en bonne santé pour que Madrid ait du succès cette saison, donc Ancelotti leur donnera probablement un peu de repos.