Le Real Madrid fait match nul contre le PSG lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions

Lors du nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Real Madrid a affronté le PSG.

L’UEFA a fait une calamité du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une erreur dans leur logiciel pour les « boules de tri » – les seaux pour les matchs potentiels pour le prochain tour – s’est avérée comporter des erreurs ce matin, ce qui a entraîné un nouveau tirage au sort.

Tel que rapporté par plusieurs points de vente (MARCA, GOAL Espana, El Chiringuito), le Real Madrid a demandé que son tirage au sort avec Benfica reste valide car ce tri a été correctement effectué avant l’erreur. Le Real Madrid serait furieux de la décision de refaire tous les matches et considérait l’incompétence de l’UEFA comme un « spectacle de théâtre ». Le club a envoyé un message directement à l’UEFA demandant que leur match soit maintenu, mais étant donné les relations tendues entre Florentino Perez et Ceferin, il n’y avait aucune garantie. En fin de compte, l’UEFA a décidé de redessiner l’ensemble du tri.

Le nouveau tirage n’a pas été favorable au Real Madrid, le club étant désormais prêt à affronter Mbappe, Neymar et Messi. Mbappe jouera potentiellement contre ses futurs employeurs tandis que Sergio Ramos pourrait être en forme d’ici février et retourner au Santiago Bernabeu pour la première fois depuis son départ. Ce serait aussi un retour pour un Caterano, Achraf Hakimi.

Les huitièmes de finale ne commenceront qu’en février 2022. Cela donnera à Carlo Ancelotti et à son équipe le temps de se reposer et de tourner avant le prochain tour. La clé pour Ancelotti sera de maintenir la bonne forme et l’harmonie de l’équipe avant les matches de février.