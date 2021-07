Le Real Madrid fait match nul face au Rayo Vallecano lors d’un match d’entraînement

in

Le Real Madrid a fait match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano ce dimanche lors de ce qui était le deuxième match d’entraînement de l’équipe de la pré-saison avant le coup d’envoi des vrais matchs amicaux au cours des prochains jours.

Aucun rapport de match officiel n’a été publié, mais les médias espagnols ont déclaré qu’Isco avait marqué le seul et unique but de Madrid sur penalty après une faute sur Latasa à l’intérieur de la surface. Victor Chust a marqué contre son camp pour l’égalisation du Rayo.

Le Real Madrid jouera son premier match amical de pré-saison contre les Glasgow Rangers dimanche prochain, donc l’entraîneur Carlo Ancelotti profitera sûrement de cette semaine pour continuer à travailler sur sa tactique et son système.

Los Blancos a battu Fuenlabrada 3-1 dimanche dernier lors d’un autre match d’entraînement, et bien qu’Ancelotti et son équipe manquent toujours les joueurs qui étaient en service international pour l’Euro et la Copa America, il semble que Madrid ait encore beaucoup de choses à travailler. avant le début de la saison dans un mois seulement.