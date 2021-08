Le Real Madrid fait un déménagement de 160 millions de livres sterling pour Kylian Mbappe et la superstar française dit au Paris Saint-Germain qu’il veut déménager à Bernabeu cet été

in

Le Real Madrid a fait une offre de 160 millions de livres sterling pour Kylian Mbappe – et la superstar française a dit au Paris Saint-Germain qu’il voulait y aller.

Le brillant jeune attaquant de 22 ans est sur le point de quitter le PSG après quatre ans au club, Madrid étant convaincu qu’il signera Mbappe avant la date limite du 31 août.

Mbappe est considéré comme l’homme qui remplacera Messi et Ronaldo en tant que plus grande star du football

Madrid a toujours été ses prétendants les plus probables

Le contrat de Mbappe au Parc des Princes expire l’été prochain et il a récemment rejeté la dernière offre de cinq ans du club.

Les géants de la Ligue 1 risquent de perdre l’un des joueurs les plus précieux du monde pour rien s’ils ne vendent pas maintenant.

Alors qu’un club anglais anonyme aurait exprimé son intérêt, Madrid est considéré comme le prochain club du Français depuis des années, avec la destination préférée du Bernabeu Mbappe.

Après avoir remporté quatre titres de Ligue 1 et une Coupe du monde, le jeune est déjà parmi les meilleurs joueurs du football mondial et avide de nouveau défi.

Mbappé était l’une des stars de la Coupe du monde 2018

.

Bien que ce soit son penalty manqué qui a vu la France éliminée de l’Euro 2020

L’ancienne star de Monaco est célèbre pour son rythme effréné et compte 142 buts en carrière en 219 apparitions pour le club et le pays.

Un accord de 160 millions de livres sterling reproduirait le montant que le PSG a payé pour le signer de Monaco en 2017, cimentant ainsi sa place de deuxième joueur le plus cher du monde derrière Neymar.

Mais beaucoup se demanderont comment Madrid peut se le permettre, étant donné les problèmes financiers rencontrés par eux et leurs rivaux espagnols Barcelone, qui ont été contraints de perdre Lionel Messi contre le PSG.

Madrid a vendu de nombreux joueurs ces dernières années – dont Martin Odegaard à Arsenal, Raphael Varane à Manchester United et Sergio Reguilon à Tottenham – pour aider à financer l’accord.

Mbappe refuse de jouer aux côtés de Neymar et Messi

Mbappe marche sur les traces de Ronaldo

Leur masse salariale a été considérablement réduite, le légendaire capitaine Sergio Ramos partant également pour rejoindre le PSG lors d’un transfert gratuit plus tôt cet été.

L’accord de 160 millions de livres sterling soulève également des questions sur la valorisation par Tottenham de Harry Kane, qui s’élève à 150 millions de livres sterling malgré le fait que le capitaine anglais ait six ans de plus que son homologue français.

Le départ potentiel de Mbappe éliminerait une superstar d’une équipe du PSG qui devait se vanter de la ligne de front la plus redoutable du football mondial cette saison, avec Neymar et Messi aux côtés du Français.

Le club français avait connu jusqu’à présent l’une des fenêtres de transfert les plus remarquables de l’histoire du football, signant un certain nombre d’autres agents libres de haut niveau ainsi que Messi et Ramos.

Mbappe devrait rejoindre Gareth Bale et Eden Hazard à Madrid

Mbappe et Benzema semblaient dangereux de jouer ensemble à l’Euro 2020

L’ancienne star de Liverpool Georginio Wijnaldum et le gardien italien Gianluigi Donnarumma ont tous deux rejoint le PSG pour rien, tandis que l’arrière latéral Achraf Hakimi est arrivé de l’Inter Milan pour 50 millions de livres sterling.

Mbappe, né à Paris, a tout gagné sauf la Ligue des champions dans la capitale française – et son départ serait un coup de marteau pour les chances du club cette saison.

Si l’offre est acceptée, les espoirs de Madrid pour la saison à venir viennent d’augmenter considérablement, Mbappe étant sur le point de s’associer à son coéquipier français Karim Benzema au Bernabeu.

