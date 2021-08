Après avoir échoué à atteindre la cible avec sa première offre d’environ 160 millions d’euros, le Real Madrid a fait une offre améliorée de 170 millions d’euros pour la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, selon Sky Sports. L’offre n’est pas surprenante compte tenu du désir de Madrid de faire atterrir le Français et de la volonté du joueur de faire le pas.

Il ne reste plus qu’un an au contrat de Mbappe, ce qui signifie qu’il sera joueur autonome cette fois l’été prochain. Et c’est la dernière chose qu’un club souhaite pour son atout le plus précieux. Le fait est que si le PSG veut gagner de l’argent avec Mbappe, ce doit être cet été. Si ce n’est pas le cas, ils le perdront gratuitement.

Le Real Madrid fait une offre améliorée pour Kylian Mbappe

Mbappe veut un transfert à Madrid

Après avoir grandi en idolâtrant l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane, ce n’est rapidement devenu un secret que Mbappe veut réaliser dans son rêve d’enfance en déménageant au Bernabeu, cet été ou le suivant. S’adressant récemment à RMC, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a fait plusieurs aveux à propos de l’attaquant, déclarant : “Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid et nous ne le retiendrons PAS. Nous avons dit NON à la première offre de Madrid, mais si nos conditions sont remplies, nous verrons.

La saga des transferts a soudainement pris vie, devenant de plus en plus publique de minute en minute. La colère du PSG envers Madrid a été révélée et Florentino Perez n’a pas laissé passer l’occasion de viser une fouille vers l’équipe de Ligue 1, déclarant à Jose Manuel Moreno: “Ils [PSG] ont déjà répondu et grossièrement…”

Avec toute la colère entre les deux parties, il sera intéressant de voir si un accord peut réellement être conclu cet été. Cela conviendrait certainement aux deux parties. Le Real Madrid a besoin de Mbappe, après tout, qui n’en aurait pas besoin ? Et le PSG n’a d’autre choix que de vendre cet été s’il veut toucher des honoraires. Plus important encore, le joueur, lui-même, veut le coup.

Photo principale

Intégrer à partir de .