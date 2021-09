Le Real Madrid Femenino annonce son équipe contre Levante

Photo de Diego Souto/Qualité Sport Images/.

Asllani et Maite toujours pas de retour.

Équipe

GK: Misa, Sofia

FED: Kenti Robles, Babett Peter, Ivana Andrés, Olga Carmona, Marta Corredera, Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez

MILIEU: Teresa Abelleira, Aurélie Kaci, Claudia Zornoza, Marina Salas

FWD: Esther González, Lorena Navarro, Nahikari García, Caroline Møller Hansen, Athenea del Castillo

Absences: Méline Gerard (doigt cassé), Claudia Florentino (inconnue), Maite Oroz (blessure), Malena Ortíz Cruz (convalescence longue durée), Marta Cardona (blessure au ménisque), Kosovare Asllani (Covid)

Le Real Madrid entame sa campagne de championnat contre Levante avec à peu près la même équipe qu’il avait contre Manchester City. Les seules différences sont que les membres de l’équipe de jeunes Pichi et Ariana Arias n’ont pas été appelés.

Avec un banc réduit, Aznar devra décider combien il veut tourner, en gardant à l’esprit que son équipe se rendra à Manchester le 8 septembre pour disputer le match retour des éliminatoires de l’UWCL.

Levante est une équipe solide, ayant terminé à seulement 4 points de Las Blancas pour se classer troisième du classement en 20/21. Cependant, ils ont perdu trois joueurs clés à Madrid (Esther, Rocío et Zornoza) en plus d’Estefanía Banini, qui a été transférée à l’Atlético. Levante a également changé d’entraîneur de María Pry à Ángel Villacampa, il sera donc intéressant de voir leurs tactiques préférées et leur nouveau look onze dimanche.