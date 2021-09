Le Real Madrid Femenino attire le PSG, Breidablik et Kharkiv en phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League

Le Real Madrid Femenino a son groupe en UEFA Women’s Champions League.

Ils affronteront le PSG, Breidablik et Kharkiv pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Las Blancas considérera cela comme un tirage relativement favorable. Le PSG devrait dominer le groupe et c’est contre Breidablik et Kharkiv que le Real Madrid ressentira la pression pour obtenir des points, bien que le triomphe des All White sur Manchester City devrait servir de mise en garde pour sous-estimer l’outsider.

Breidablik est actuellement deuxième de l’Úrvalsdeild kvenna, la première division islandaise, avec 36 points en 18 matchs – 9 sur Valur, premier. Cependant, ils sont les meilleurs buteurs, avec 59 buts à une moyenne de 3,28 par match. Pendant ce temps, Kharkiv se classe troisième de la Premier League féminine ukrainienne avec 12 points après 5 matchs joués. Ils sont les deuxièmes meilleurs buteurs et ont marqué un remarquable 36 avec une moyenne de 7,2 par match.