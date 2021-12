Le Real Madrid Femenino fait match nul contre Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions

Le Real Madrid Femenino a fait match nul contre le FC Barcelone lors du premier tour à élimination directe de l’UEFA Women’s Champions League.

Les deux s’affronteront les 22 et 30 mars.

Les résultats du tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales sont tombés ! Quel affrontement final des huit a attrapé votre ?#UWCL | #UWCLdraw – UEFA Women’s Champions League (@UWCL) 20 décembre 2021

Les autres adversaires possibles de Madrid à Lyon et Wolfsburg n’auraient pas été des affrontements favorables, mais Barcelone était le pire résultat possible. Les géants espagnols sont de loin la plus grande équipe de l’histoire féminine (sur la base du pic) et écrasent simplement la compétition, qu’elle soit nationale ou continentale.

Il y a très peu d’équipes qui auraient même une chance contre eux.

Étant donné que Las Blancas joue déjà deux fois contre La Blaugrana en championnat, cela aurait été bien d’affronter un autre adversaire. Nous tester contre une variété d’élites européennes est important pour notre développement à long terme.

Néanmoins, cela ne devrait pas occulter l’accomplissement d’atteindre les quarts de finale lors des débuts de Madrid en Ligue des champions. Rien n’était garanti en phase de groupes, avec la sortie des finalistes de la saison dernière, Chelsea. Le Real est sûr d’avoir un bel avenir devant l’UWCL, mais il doit d’abord endurer des leçons douloureuses contre le meilleur des meilleurs.