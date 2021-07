Le Real Madrid Femenino jouera le trophée KAIF de pré-saison en Autriche

in

L’intersaison du Real Madrid Femenino bat son plein, après avoir dit au revoir à un certain nombre de joueuses tout en assurant la première signature officielle de l’été. Mais la direction de Las Blancas anticipe déjà la pré-saison et a obtenu son inclusion au KAIF Trophy à Leoben, en Autriche.

Le site officiel de l’événement présente le tournoi comme une réunion d’équipes de football féminin d’élite sur une période de quatre jours.

https://frauenfussballtrophy.at/

Les équipes participantes seront le FK Austria Vienne, l’AC Sparta Prague, le 1. FFC Turbine Potsdam, le Real Madrid, l’AC Milan et le Celtic Glasgow.

Le Trophée KAIF se déroulera du 5 au 8 août et Madrid jouera deux matchs contre le Sparta Prague et le Celtic les 5 et 6 août, respectivement.

La source

Ce sera une bonne occasion pour Las Blancas de se mesurer à la concurrence continentale avant ses matchs de qualification en UEFA Women’s Champions League. Avec près d’une demi-douzaine de signatures supplémentaires qui devraient être finalisées au cours des prochaines semaines, ces matchs seront également essentiels pour former un certain niveau de cohésion et de chimie avant le début de la vraie saison.