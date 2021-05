Le Real Madrid Femenino signe les défenseurs Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez et María García

Le média madrilène Marca a rapporté que le Real Madrid Femenino avait signé Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez et María García. Les trois défenseurs ont été recrutés pour aider à renforcer la profondeur défensive de Las Blancas.

David Menayo de Marca rapporte que tout ce qui manque pour signer ces joueurs est leur signature et un examen médical qui devrait avoir lieu cette semaine. Les trois joueurs sont à la fin de leur contrat et pourront rejoindre le Real Madrid Femenino sans que le club n’ait à payer de frais de transfert aux clubs respectifs des joueurs.

Lucía joue actuellement pour la Real Sociedad. Le défenseur de 21 ans a déjà joué pour CD Tacón. C’est une défenseuse polyvalente qui peut jouer n’importe où sur la ligne arrière.

Rocóo a 24 ans et est expérimenté. Elle est actuellement avec Levante et a joué pour le Real Betis, l’Atlético Madrid et Levante. Gálvez rivaliserait avec Ivana Andrés et Babett Peter à l’arrière central.

María García, également connue sous le nom de Pichi, joue pour le Madrid CFF. Elle a 18 ans et a fait ses débuts en équipe première cette saison. Pichi est un jeune espoir et pourrait donner à Las Blancas une certaine profondeur en tant que défenseur suppléant.