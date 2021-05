Le Real Madrid Femenino Strike Deal avec Greenfly pour booster la portée de l’équipe

Le Real Madrid Femenino et Greenfly ont annoncé leur partenariat mercredi. Greenfly est une plate-forme qui fournit aux joueurs de football des images et des extraits de matchs et de séances d’entraînement que les joueurs peuvent publier sur leurs réseaux sociaux.

Cet accord vise à aider les joueurs, le club et, en fin de compte, la ligue à attirer un public plus large en ligne et davantage d’interactions sur les réseaux sociaux. Les interactions de l’équipe ont déjà triplé grâce à l’implication de Greenfly avec le club.

«Greenfly permet à des organisations comme le Real Madrid de collaborer plus efficacement avec leurs plus puissants défenseurs, leurs athlètes», a déclaré à Forbes Daniel Kirschner, président-directeur général de Greenfly.

«Dans le sport, l’essentiel de l’activité, de l’engagement et de la passion sur les réseaux sociaux tourne autour des athlètes. Lorsque des clubs comme le Real Madrid utilisent Greenfly pour donner aux athlètes un accès en temps réel à un contenu authentique, ces athlètes partagent ce contenu avec les fans.

«Cela renforce toutes les relations – entre les clubs et les athlètes, entre les athlètes et les supporters, et finalement entre les clubs et les supporters.»

Greenfly travaille actuellement avec 27 ligues à travers le monde, dont la Bundesliga allemande, la NBA et la MLB.