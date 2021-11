Le Real Madrid féminin peut-il rivaliser avec les meilleurs ?

11/07/2021 à 11:13 CET

Le Real Madrid a commencé sa section féminine il y a pratiquement pas longtemps et grâce à l’achat d’une place dans laquelle il a pu se positionner rapidement la Ligue Iberdrola. Mais cela ne garantit pas le succès dans une compétition où Barcelone a l’habitude de se balader et le reste des équipes se contente de ramasser les miettes laissées par le géant Blaugrana.

Le vrai Madrid Il n’a pas encore pu rivaliser face à face avec Barcelone, recevant quelques coups en cours de route, mais a réussi à entrer en Ligue des champions la saison dernière. Pas directement en phase de groupes, mais lors des précédentes huitièmes de finale, où il était jumelé à Manchester City, l’un des cocotiers.

Les Anglais ont certains des joueurs les plus intéressants du pays et plusieurs jeunes perles, en plus de savoir ce que c’est que d’atteindre les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions et d’être femmes championnes de Premier League. Malgré tout, contre toute attente, Madrid les a éliminés, faisant match nul à Madrid à la dernière minute et gagnant à Manchester. Ils ont scellé leur qualification à un groupe où le PSG est le principal rival, puis à deux équipes plus petites, Kharkiv et Breidablik. Madrid a maintenu un bilan parfait contre eux deux, remportant les deux matchs et ne concédant pas de buts, mais le test final aura lieu ce mardi lors de leur visite à Paris.

Les champions sont la voie d’évacuation pour ceux d’Aznar, qui en championnat n’y vont pas très bien et après avoir battu le Rayo Vallecano ce week-end avec un but d’Esther, ils ont réussi à s’échapper un peu de la zone de relégation. À l’heure actuelle, ils sont onzièmes après neuf jours. La chose normale et logique est qu’ils montent l’envol au fur et à mesure que la compétition passe, mais la chose logique est qu’ils ne sont pas encore prêts à se battre pour un titre qui retombera dans les vitrines des champions d’Europe actuels, Barcelone.

Madrid semble encore quelques pas derrière le plus haut niveau européen, mais petit à petit, ils se rapprochent, montrent leurs visages et éliminent des équipes supérieures comme Manchester City.