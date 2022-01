Le Real Madrid impose sa puissance dans une superbe seconde mi-temps

09/01/2022 à 22:06 CET

.

le Real Madrid est plus leader de la Ligue Endesa après s’être imposé sur la piste de la Joventut de Badalona (71-90) grâce à leur belle performance en seconde période (29-52) et à leur puissante équipe.

JOV

RMA

JOVENTUT BADALONA

(20 + 22 + 16 + 13) : Vives (7), Pau Ribas (10), Parra (4), Willis (4), Tomic (18) -équipe de départ-, Busquets (2), Brandon Paul (2) , Bassas (-), Feliz (7), Brodziansky (12), Birgander (2) et Ventura (3).

REAL MADRID

(24 + 14 + 27 + 25): Abalde (5), Hanga (6), Taylor (11), Yabusele (16) Tavares (8) -cinq de départ- Heurtel (20), Llull (11), Rudy Fernández ( -), Williams-Goss (6), Causeur (2), Randolph (-) et Poirier (5).

ARBITRES

Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña et Yasmina Alcaraz. Sans éliminé.

INCIDENTS

Match reporté correspondant à la 15e journée de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 8.041 spectateurs au Palau d’Esports de Badalona.

El Real Madrid no ha perdido fuera de casa esta temporada y ha cumplido la tradición de ganar en Badalona, algo que logra desde 2011, ante un equipo que, debido a la COVID-19, solo ha podido entrenarse dos veces en el parón obligado que Il a eu.

Joventut n’avait plus joué de match de Ligue Endesa à l’Olympique depuis le 11 décembre dernier, lorsqu’il avait battu le Betis (84-82), et la meilleure entrée de la saison a été enregistrée contre le leader, avec près de 9 000 spectateurs dans les tribunes.

L’affrontement a eu de nombreuses incitations pour les deux équipes. La défaite du Barça contre Baxi Manresa laissait les Blancs plus leader s’ils gagnaient et pour les verts et les noirs, la victoire les qualifiait pour la Copa del Rey.

Pablo Laso a surpris avec un cinq de départ sans fondement, avec Alberto Abalde Oui Adam Hanga sur la bonne voie pour arrêter Guillem vivez-vous et imprimez un rythme élevé au jeu.

Le départ de l’équipe blanche a été brillant (11-19, m.8), mais la deuxième faute de Edy Tavares Il l’a emmené sur le banc et les Badalones en ont profité pour atteindre le deuxième quart 20-24.

Sans Tavares en bonne voie, ceux de Carles Duran a commencé à dominer le rebond, en équilibrant le jeu, et avec les Dominicains André Content, Pau Ribas Oui En vue de Tomique battant pour passer de 27-29 (m.14) à un 40-29 (m.18).

Sergio accalmie Oui Nigel William Goss, avec deux triples, a réveillé les visiteurs (40-35, m.19), Duran Il a arrêté le match et son équipe a atteint la pause 42-38.

Tavares est revenu en piste au troisième quart et Tomique assis sur le banc de départ. C’était au tour de Guillem vivez-vous et un 6-0 a quitté le tableau d’affichage à 48-38 (m.22). Et le Real Madrid est revenu au triple avec Taylor Oui accalmie placer un 51-46 (m.25).

Tomique Oui Pau Ribas ils sont retournés à la cour ils sont revenus et Tavares commis sa troisième faute en entrant Vincent Poirier.

Yabusele et un triple de accalmie a égalé le concours 51-51 (m.26) et il y a eu un nouveau temps vert-noir, mais accalmie était imparable et avec un 2 + 1, à côté d’un panier de Yabusele, a de nouveau donné l’avantage à son équipe (51-56, m.27). L’attaquant français a clôturé le quart avec un triple pour 58-65.

Avec Tavares sur la piste et avec 60-65 (m.32), Brodziansky soulagé Tomique Oui Pau Ribas Il est revenu sur la piste, mais le Real Madrid avait plus de moyens. Avec Jeff Taylor du périmètre et Tavares dans la peinture, il a prolongé son avance (60-70, m.34).

Durán a arrêté le jeu, vivez-vous Il est revenu, mais Joventut a continué à échouer dans le triple, Yabusele a marqué son deuxième au Real Madrid et Thomas Heurtel a décroché le 60-75 (m.34). Nouveau temps désespéré pour les Badalones d’arrêter l’hémorragie.

C’était inutile, car la solide défense blanche, deux triples d’affilée par Heurtel (noté 5 sur 8) et un panier de Tavares Ils ont conduit à un net avantage visiteur (65-83, m.36), qui a été porté à 20 (69-89), le maximum, à 1h50 de la fin.