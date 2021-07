Le Real Madrid intéressé à signer Leon Goretzka en tant qu’agent libre en 2022 -rapport

Le Real Madrid s’intéresse au milieu de terrain du Bayern Munich Leon Goretzka, dont le contrat avec le club allemand expire à l’été 2022. Madrid a même fait part au camp de Goretzka et à son entourage de leur intérêt à le signer l’année prochaine. C’est selon un rapport publié dans le journal allemand Bild, qui est généralement très précis dans ses reportages sur le Bayern.

Goretzka a 26 ans et correspond à la chronologie du Real Madrid. Il est devenu un titulaire incontesté à la fois pour le Bayern Munich et pour l’équipe nationale allemande il y a quelques années et sa présence physique et sa capacité à marquer des buts à distance et également à l’intérieur de la surface seraient extrêmement précieuses pour Madrid.

Il est logique que Madrid réfléchisse à son avenir avec le milieu de terrain, étant donné que Modric a 35 ans et Kroos a 31 ans. Los Blancos auront besoin de joueurs d’élite dans cette ligne assez bientôt et signer un joueur de la qualité et du calibre de Goretzka en tant qu’agent libre et répéter ce qu’ils viennent de faire avec David Alaba serait une décision impressionnante pour le club.

Pourtant, le Bayern Munich tentera sûrement de prolonger le contrat de Goretzka et lui a même envoyé différentes offres pour le faire au cours des derniers mois. Cependant, le joueur n’a pas accepté cette offre et a même dit à son agent d’explorer le marché pour l’année prochaine, selon le même rapport de Bild.

Même si Goretzka quitte le Bayern, le Real Madrid devra probablement faire face à une rude concurrence s’il veut le signer, d’autres grands clubs comme Manchester United étant également intéressés par le milieu de terrain, selon Bild.