Le Real Madrid intéressé par Franck Kessie -rapport

Le milieu de terrain de l’AC Milan Franck Kessie semble prêt à devenir joueur autonome à l’été 2022 et le Real Madrid serait intéressé par sa signature lorsque cela se produira, selon un rapport d’AS. Milan a accepté le fait qu’il ne pourra pas prolonger l’accord actuel de Kessie et d’autres clubs comme le Paris Saint-Germain tenteront également de le signer, selon un rapport du Corriere Dello Sport. En fait, le PSG semble être en tête de la course à la signature de Kessie en ce moment, selon AS.

Le milieu de terrain ivoirien a réalisé des performances très solides pour Milan au cours des dernières saisons. Il pourrait être un atout intéressant pour remplacer ou même rivaliser avec Casemiro pour le poste de départ en tant que milieu de terrain défensif de l’équipe.

Cependant, le Real Madrid et Luka Modric sont prêts à prolonger leur contrat pour une autre saison, ce qui signifie que Los Blancos ont de la profondeur dans cette position avec des joueurs comme Fede Valverde ou Eduardo Camavinga ayant également besoin de minutes.

La signature de Kessie pour le Real Madrid semble assez improbable pour le moment, mais les choses pourraient dégénérer rapidement dès qu’il continuera de refuser les offres de Milan de prolonger son contrat.